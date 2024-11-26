«Одноклассники» сократили токсичность в комментариях почти вдвое с помощью ИИ

«Одноклассники» стали временно ограничивать пользователей, которые пишут оскорбительные комментарии. Разработка на основе машинного обучения позволила сократить долю и количество негативных высказываний под постами, фотографиями и видео на 47%. Об этом CNews сообщили представители «Одноклассников».

«Одноклассники» внедрили модель машинного обучения, позволяющую автоматически выявлять токсичные комментарии и ограничивать их авторов в написании новых на определенный промежуток времени — от одного часа до 24 часов, в зависимости от того, как часто пользователь оставляет негативные высказывания в адрес других.

По данным исследования «Одноклассников», негативные посты вызывают злость у более чем 40% пользователей, принявших участие в опросе. ML-модель была обучена на 400 тысячах высказываний, которые можно описать как недружелюбные или провоцирующие негативную дискуссию. Чтобы выяснить, какие комментарии, по мнению пользователей «Одноклассников», токсичны и нежелательны, соцсеть провела исследование среди своей аудитории. Запуск ML-модели позволил сократить время обработки жалоб на токсичные посты в три раза и быстрее помочь людям с решением их проблем.

«Мы видим по запросам пользователей, что у нашей аудитории есть потребность в пространстве для безопасного и уважительного общения: треть всех жалоб на платформе связаны с негативными, по мнению пользователей, комментариями, а 80% обращений в службу поддержки по поводу комментариев нацелены против “токсичности”. Мы обучали эту модель больше года и продолжим совершенствовать ее в дальнейшем. Вместе с другими продуктовыми решениями, которые мы внедрили за последние два года, ограничение токсичных комментаторов позволит соцсети не только быстрее вернуть на платформу редко посещающих ОК пользователей, но и привлечь новых», — сказал Александр Москвичев, директор по продукту «Одноклассники».

Ранее в 2024 г. соцсеть начала автоматически обнаруживать на платформе нецензурные слова и скрывать их, а также размывать изображения эротического характера. «Одноклассники» используют модерацию на базе машинного обучения, чтобы ограничивать другой нежелательный и неприемлемый контент. Например, блокируют то, что предназначено для аудитории 18+, размывают и удаляют фотографии со сценами насилия. В 2023 г. соцсеть также запустила ML-модель, ограничивающую навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками на площадке.