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Промышленный браузер «Тау Браузер» успешно протестирован на всей линейке терминалов сбора данных от компании «Мертех»

Компании «Мертех» и «Тау Технологии» объявляют об успешном тестировании промышленного браузера «Тау Браузер» на всей линейке терминалов сбора данных (ТСД) от компании «Мертех». Об этом CNews сообщили представители «Тау Технологии».

«Тау Браузер» полностью замещает промышленные браузеры ушедших с рынка поставщиков, таких как Zebra, Honeywell, Ivanti и других, при этом обладая более широким функционалом, возможностями настройки и глубокой кастомизации.

«Тау Браузер» работает на Аndroid устройствах без ограничений и позволяет менять контент «на лету» для корректной работы на любых устройствах без изменений серверных решений, настроенных ранее на конкретные модели устройств, что может быть актуально при использовании SAP и других подобных систем. Тау Браузер имеет встроенный режим киоска и возможности удаленного администрирования.

Линейка ТСД Mertech предлагает широкие возможности современных технологий. Модели серии Mertech MovFast открывают новый этап развития в работе склада. Широкий набор аксессуаров позволяет комфортно работать с нашими устройствами в любых ситуациях.

«Компания «Мертех» уделяет большое внимание программному обеспечению для ТСД. Наша компания рада представить широкий ассортимент программного обеспечения, как нашего собственного производства, так и от наших проверенных временем партнеров. Мало поставить заказчику современные ТСД, надо еще и подобрать и помочь настроить необходимое программное обеспечение. В ходе тестирования мы убедились, что промышленный браузер от компании Тау Технологии действительно является одним из лучших решений в своем классе и покрывает все потребности наших клиентов», — сказал руководитель направления Auto ID ООО «Мертех» Андрей Сидоров.

«Мы довольны проведенным тестированием и уверены что наш браузер обеспечит на устройствах «Мертех» выполнение всего спектра задач для повышения эффективности бизнеса наших клиентов. Линейка ТСД от «Мертех» – современное «железо», которое вместе с нашим программным обеспечением является отличным выбором для тех, кому нужны современные надежные ТСД и промышленный браузер», — отметил генеральный директор «Тау Технологии» Дмитрий Солдатенков.

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