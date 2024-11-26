«VK Видео Live»: VK Play Live интегрируется с «VK Видео»

Стриминговый сервис VK Play Live доступен в «VK Видео» и на домене live.vkvideo.ru. Сервис получил новый логотип, название и фирменный стиль. Об этом CNews сообщили представители VK.

Каталог трансляций будет доступен на всех платформах «VK Видео»: в веб-версии, в приложении VK Видео на смартфонах и планшетах, на Smart TV и на отдельном домене. Прямые трансляции в сообществах «ВКонтакте» теперь будут запускаться в «VK Видео Live». Записи трансляций сохраняются в сообществе «ВКонтакте» и на канале сообщества в «VK Видео».

«Благодаря интеграции VK Play Live и «VK Видео» стримеры и авторы контента получили доступ к многомиллионной аудитории крупнейшей российской видеоплатформы. Пользователи, в свою очередь, смогут следить и взаимодействовать с любимыми стримерами на принципиально новом уровне комфорта и скорости, — сказал руководитель VK Play Александр Михеев. — Команде VK Play Live удалось с нуля создать сервис, который любят в индустрии благодаря тому, что он разрабатывался стримерами для стримеров. Для нас принципиально важно развитие функциональности и привлечение новой аудитории. Уверен, стримеры и пользователи оценят «VK Видео Live» по достоинству!».