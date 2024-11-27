Клиенты «СберРешений» могут сдавать налоговую отчетность через личный кабинет с помощью «Астрал.Платформы»

Компания «СберРешения» интегрировала API-решение «Астрал.Платформа» от ИТ-компании «Астрал-Софт». Технологическое сотрудничество значительно ускорило сдачу отчетности в ФНС для более 190 тыс. предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители «Астрал-Софт».

Компания «СберРешения» планировала расширить функциональность собственного сервиса, с помощью которого предприниматели могут рассчитывать налоги и сдавать отчетность без знаний бухгалтерского учета. Так, например, нужно было добавить возможность отправки налоговой отчетности в ФНС непосредственно из личного кабинета.

Для решения этой задачи «СберРешения» интегрировали свой продукт с «Астрал.Платформой» через API. Ее гибкие возможности обеспечили бесшовное подключение к системе, благодаря чему пользователи не заметили изменений в привычных процессах в работе с сервисом. Особое внимание было уделено повышению уровня надежности шифрования и аутентификации, чтобы обеспечить безопасность в процессе передачи данных между двумя решениями.

Интеграция продуктов позволила компании «СберРешения» организовать в партнерском ПО ряд функций: сдачу отчетности в госорганы, выпуск электронных подписей, подписание документов, ЭДО и многое другое. Теперь формирование налоговой отчетности происходит непосредственно в сервисе и в пару кликов ее можно отправить в ФНС.

«Мы развиваем сервисы таким образом, чтобы они стали верными помощниками в управлении бизнесом для более 190 тыс. предпринимателей, чутко реагируем на обратную связь пользователей. Так, например, у клиентов появился запрос на функцию отправки отчетности в режиме онлайн — подтверждением стал кратный рост клиентов, подключивших Электронную Цифровую Подпись в 2024 г. Автоматизация такой рутинной задачи в режиме единого окна позволяет собственникам и менеджерам компаний концентрироваться на решении стратегических задач, доверив расчет налогов и формирование отчетности современным онлайн-инструментам», — сказал Максим Додица, директор продукта компании «СберРешения».

«Интеграция со «СберРешениями» — важный для нас шаг в предоставлении решений для бизнеса. Интеграция «Астрал.Платформы» значительно упростила сдачу налоговой отчетности и облегчила решение повседневных задач предпринимателей. Такое технологическое сотрудничество станет основой для дальнейшей автоматизации процессов и внедрения сервисов электронного документооборота, чтобы клиенты могли сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на выполнении рутинных операций», — сказал Степан Терехин, директор по развитию бизнеса компании «Астрал-Софт».