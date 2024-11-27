CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС зашла с LTE в село Оргет Верхневилюйского улуса

МТС запустила сеть LTE в село Оргет Верхневилюйского улуса Республики Саха (Якутия). Около 500 жителей населенного пункта получили стабильный доступ к услугам голосовой связи и скоростному мобильному интернету. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование МТС обеспечивает высокоскоростным интернетом жителей Оргета на территории всего села, которое находится в зоне таежных лесов и озер — на жилых улицах, в частности Комсомольской, Лесной, Молодежной, Нээлбиктэ и др. Сеть покрывает и общественно-значимые места, в том числе внутри зданий, в частности Культурно-спортивный комплекс, среднюю школу, детсад «Туллукчаан-От», магазины, Оргетскую пекарню и почту.

С появлением сети LTE МТС сельчане смогут пользоваться современными онлайн-сервисами, такими как государственные и финансовые порталы, обучающие платформы, интернет-магазины и маркетплейсы, а жители, ведущие сельскохозяйственную деятельность – смотреть лайфхаки и фильмы про животноводство и земледелие.

«Мы понимаем, что доступ к голосовой связи и интернету сегодня нужно иметь каждому жителю региона. Особенно жителям населенных пунктов, расположенных на большом расстоянии от районных центров и в труднодоступной местности, чтобы они могли пользоваться цифровыми сервисами, в частности порталами государственных услуг, медицинских и образовательных учреждений, онлайн-банком. Село Оргет находится в 60 километрах от центра улуса. И теперь его жителям доступны все те же цифровые возможности, что и жителям крупных городов», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как RobotMIA запустила более 400 роботов в облаке Selectel

В России появилась новая схема мошенничества, при которой iPhone жертвы превращается в «кирпич»

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

ФСБ проверит искусственные интеллекты на благонадежность

Как на подготовке кадров для цифровой экономики сэкономили более 100 млрд руб.

Объявлены лауреаты CNews Awards 2024

Конференции

Заказная разработка ПО 2024

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще