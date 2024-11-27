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Пермякам стал вновь доступен безлимитный интернет

МТС запустила для пермяков возможность подключить по-настоящему безлимитный интернет. Новая опция «Безлимит полный» предоставляет интернет на максимальной скорости без ограничений по объему трафика, дням недели или времени суток. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для новых абонентов компании при первом подключении «Тарифа 24» опция с безлимитным интернетом уже включена в тариф. Также ее могут подключить и абоненты ряда популярных у пермяков тарифов – «Тариф 24», «МТС Больше», «МТС Супер», «Тариф № 1» и «№7». При этом стоимость безлимитного интернета составит 1 руб. в месяц.

«С каждым годом все больше пермяков пользуются смартфонами – для общения, работы, учебы и развлечений. Вместе с этим растет и объем потребляемого трафика и цифровых услуг. Поэтому мы постоянно развиваем инфраструктуру сетей в Пермском крае и предлагаем новые продукты. Так, мы не только возвращаем безлимитный интернет, но и даем специальную абонентскую плату по популярному тарифу на целый год при подключении нового номера или переходе от другого оператора. Нам важно, чтобы все жители Пермского края могли оценить качественную связь МТС», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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