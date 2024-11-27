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«Яндекс Маркет» запустил образовательный курс по безопасности для ПВЗ

Собственники и управляющие пунктами выдачи заказов смогут проверить свои знания в области безопасности и отработать основные правила на случай инцидента в ПВЗ с помощью бесплатного образовательного курса от «Яндекс Маркета». Он призван не только снизить риски возникновения кризисных ситуаций, но и увеличить прибыль ПВЗ. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Программа охватывает три основных блока: про информационную, физическую и кадровую безопасность. Каждый из них содержит тест из нескольких вопросов, основные ошибки и пути их решения, рекомендации, а также памятки по чрезвычайным ситуациям.

Применение на практике информации, представленной в данном курсе, позволит бизнесу оставаться конкурентоспособным и стать более прибыльным. Так, например, физическая безопасность помогает предотвратить кражи, несанкционированный доступ и обеспечивает безопасную рабочую среду.

Кроме того, в случае обнаружения подозрительных ситуаций или противоправных действий представитель ПВЗ может обратиться в чат поддержки в личном кабинете пункта. Сотрудники службы поддержки передадут информацию ответственным специалистам «Яндекса» для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер.

Служба безопасности «Маркета» старается эффективно прогнозировать происшествия и вовремя их предотвращать. ​​За первое полугодие 2024 г. команда отработала более 200 кейсов по сигналам автоматизированного мониторинга ПВЗ. Значительный рост обращений о потенциальных или уже совершенных противоправных действиях со стороны сотрудников пунктов выдачи стал основной зафиксированной тенденцией. Это прежде всего связано с увеличением товарооборота и количества партнеров на «Яндекс Маркете», а также ростом рынка электронной коммерции.

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