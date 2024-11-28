Экономика на паузе: как BNPL меняет поведение покупателей в условиях кризиса

BNPL-сервисы набирают популярность в России и по всему миру. По прогнозам, в 2024 г. объем операций с использованием BNPL в нашей стране достигнет 300 млрд руб., что на 50% больше по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Paygine.

Уже около 6% россиян пробовали эту модель оплаты, а средняя покупка через такие сервисы составляет 7025 руб. Роман Тихонов, директор продуктов финтех-компании Paygine, разобрал, как этот инструмент влияет на рынок сейчас и что его ждет в ближайшем будущем.

BNPL: от удобства к необходимости

Рынок BNPL (Buy Now – Pay Later: «покупай – сейчас, плати потом») в России демонстрирует стремительный рост, несмотря на сравнительно небольшой объем в масштабах экономики. За девять месяцев 2024 г. он уже достиг отметки в 200 млрд руб.

В настоящее время около 3-3,5 млн россиян используют BNPL-сервисы. Основными пользователями являются молодые интернет-покупатели со средним и высоким доходом​.

Изначально BNPL воспринимался как способ привлечь молодежь, ищущую более гибкие решения для оплаты покупок. В последние годы этот формат стал жизненно важным для более широкой аудитории, которая адаптируется к новым экономическим реалиям. Если раньше BNPL был инструментом выбора, то сегодня он больше служит для выживания.

По данным исследования McKinsey, более 60% пользователей BNPL рассматривают эту модель не как удобство, а как финансовую стратегию в условиях ограниченного бюджета. В России, где инфляция и снижение доходов становятся привычным фоном, такие решения особенно актуальны, поскольку формат BNPL трансформирует модель потребления, предлагая новую экономическую реальность: возможность продолжать покупки, несмотря на сокращение доходов.

Этот инструмент стал спасением для многих покупателей: он позволяет оплатить товары частями без переплат, что особенно востребовано в e-commerce. Сервис используется молодым поколением и средним классом, стимулируя рост онлайн-торговли и давая новый импульс рынку розничных товаров​.

Почему BNPL стал востребованным?

Основные драйверы роста рынка BNPL — ужесточение условий потребительских кредитов, высокие процентные ставки и растущая популярность цифровой коммерции. А молодое поколение активно осваивает этот формат благодаря удобству и отсутствию прямых переплат. Есть и другие не менее важные факторы:

Ликвидность в моменте. Вместо использования кредитных карт с высокими процентными ставками, покупатели предпочитают рассрочку без переплат. Это снижает порог входа для покупки товаров, особенно в категориях электроники, бытовой техники и даже базовых товаров.

Психология потребления. Модель BNPL снижает психологическое сопротивление крупным тратам. Покупатель не чувствует полной нагрузки на бюджет, что приводит к росту среднего чека.

Инфраструктура. За последние годы экосистема BNPL в России значительно улучшилась. Ключевые банковские игроки и финтех-компании сделали модель доступной как для офлайн-магазинов, так и для e-commerce.

Ощущение контроля. Покупатели получают возможность управлять расходами с помощью прозрачных условий и минимальных требований, что особенно важно в условиях экономической неопределенности.

Как BNPL меняет рынок?

BNPL трансформирует рынок, меняя взаимодействие потребителей, ритейлеров и финансовых организаций.

В розничной торговле BNPL стимулирует продажи в категориях, которые в условиях кризиса обычно падают первыми. Например, покупки в сегменте fashion снизились на 20% в 2023 г., но магазины, внедрившие BNPL, сохранили продажи почти на прежнем уровне благодаря увеличению повторных покупок.

Что касается рынка e-commerce, он стал ключевым драйвером популярности BNPL. По прогнозам Frank RG, доля российского рынка этого сервиса в e-com к концу 2024 г. составит 1,8%, что говорит о значительном потенциале роста, особенно в категориях товаров средней ценовой категории. Покупатели чаще выбирают эту модель для покупок, которые раньше оплачивали банковскими картами, что создает новые вызовы для традиционных платежных систем.

Кроме того, финтех-компании видят в BNPL способ привлечь новых клиентов и увеличить выручку. Этот инструмент позволяет охватить молодую и «цифровую» аудиторию, которая избегает классических кредитов. Ритейлеры, подключая BNPL, увеличивают средний чек на 30–50%, что выгодно и для провайдеров, зарабатывающих на комиссиях. В итоге этот сервис не только стимулирует продажи, но и укрепляет лояльность клиентов, делая его мощным драйвером роста для финтех-экосистемы.

Несмотря на многие плюсы, подобные сервисы также несут и скрытые вызовы для экономики в целом:

Повышение кредитной нагрузки. Для многих пользователей BNPL становится дополнительной формой долга. Если экономическая ситуация ухудшится, растущая просрочка может стать серьезной проблемой для финтех-игроков.

Недостаток регулирования. BNPL до сих пор остается недостаточно урегулированной сферой. Без четкого контроля доля невозвратов может увеличиться.

Угрозы экосистемам. Активный рост BNPL может «каннибализировать» долю традиционного кредитования. Банки вынуждены адаптировать свои предложения под гибридные модели, создавая дополнительное давление на маржинальность.

Что ждет BNPL в будущем?

На ближайшие 3-5 лет специалисты компании Paygine выделяют несколько основных трендов развития BNPL-сервисов.

Ожидается рост персонализации, при котором технологии ИИ позволят предлагать индивидуальные условия рассрочки, адаптированные под каждого клиента. Также близится интеграция с цифровым рублем, который может стать базисом для упрощения расчетов и повышения прозрачности. Кроме того, сервисы распространятся на B2B-сегмент: компании начнут использовать BNPL для закупки товаров и услуг, что сделает модель частью корпоративного сегмента.

Таким образом, BNPL становится не просто платежным инструментом, а важным механизмом адаптации общества к экономическим вызовам. В условиях снижения покупательной способности модель позволяет поддерживать потребление и стимулирует развитие как торговли, так и финтеха. Однако ее долгосрочный успех будет зависеть от грамотного регулирования и инновационных подходов, которые смогут учесть риски и потребности всех участников рынка.