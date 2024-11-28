МГУ открыл свои двери для будущих студентов с помощью «МТС Линк»

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) провел День открытых дверей для будущих абитуриентов. Мероприятие прошло в полностью дистанционном формате на платформе для онлайн-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». К трансляции присоединилось около четырех тысяч участников из более чем 60 российских регионов. После Москвы и Санкт-Петербурга самый большой интерес к поступлению проявили будущие абитуриенты из Ростовской, Калужской и Ярославской областей.

В рамках Дня открытых дверей на платформе «МТС Линк» ректор МГУ Виктор Садовничий провел лекцию об истории университета, рассказал об актуальных правилах приема, а также возможностях поступления в российские и зарубежные филиалы. После лекции абитуриенты получили возможность изучить образовательные программы факультетов и задать вопросы преподавателям и студентам в рамках онлайн-консультаций. Для удобства участников был организован чат с Центральной приемной комиссией МГУ, где в режиме реального времени можно было получить разъяснения по вопросам приема.

«День открытых дверей — это уникальный момент, когда мы можем напрямую пообщаться с будущими студентами, рассказать им об особенностях учебного процесса и научных возможностях в МГУ. Благодаря сотрудничеству с «МТС Линк»мы получили гибкий формат, который позволяет нам взаимодействовать с абитуриентами из разных регионов и вовлекать их в жизнь университета еще до начала обучения. Мы надеемся, что такой подход поможет им лучше подготовиться к поступлению и влиться в студенческое сообщество МГУ», — отмечает директор Центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ им. М.В.Ломоносова Денис Янышев.

«Очень важно, чтобы все студенты, независимо от региона, имели равный доступ к информации о высшем образовании и могли уверенно планировать свое будущее. Благодаря проведению Дня открытых дверей на нашей платформе тысячи школьников по всей стране смогут выбрать свой академический и карьерный путь более обоснованно. Мы рады, что МГУ применяет «МТС Линк» не только для онлайн-занятий, но и для проведения таких масштабных событий. Это отличный пример того, как технологии делают образование доступнее и помогают университетам привлекать мотивированных и талантливых абитуриентов», — отмечает директор по работе с организациями образования «МТС Линк» Татьяна Федотова.