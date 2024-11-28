Пользователи «Почты Mail» совершили более 458 млн покупок в период ноябрьских распродаж

Аналитики сервисов Mail оценили с помощью моделей машинного обучения количество получаемых пользователями чеков в период проведения глобальных распродаж. За ноябрь 2024 г. пользователи сервиса «Покупки Mail» получили более 460 млн чеков (в среднем это около 19 миллионов чеков в день), что на 13% больше по сравнению с 2023 г. Данные результаты подтверждают растущий интерес россиян к онлайн-шопингу в период глобальных распродаж. Данные собраны со стороны платформ электронных чеков и обезличены.

Общая сумма трат пользователей на покупки в этом месяце превысила 834 миллиарда рублей, а средний чек составил около 1,8 тыс. руб. Это говорит о значительном росте покупательской активности, который во многом связан с рядом акций, включая «Черную пятницу» и распродажу 11.11, в интернет-магазинах и на маркетплейсах.

В топ-3 категорий по количеству чеков вошли «Супермаркеты и продукты», «Развлечения и онлайн-ставки» и «Маркетплейсы». В свою очередь, «Маркетплейсы» являются наиболее востребованной категорией. Самыми активными покупателями стали пользователи в возрасте 25-44 лет — на них пришлось около 272 млн чеков.

«На сегодняшний день в разделе «Покупки» работает около двенадцати ML-моделей, которые помогают пользователям не потерять важную информацию и всегда держать ее под рукой, будь то статусы заказов и билеты с быстрым доступом к ним или чеки из супермаркета. Кроме того, «Почта» всегда напомнит пользователям об имеющихся подписках и их продлении. Мы продолжаем расширять возможности нашего сервиса, чтобы удовлетворить растущие потребности наших пользователей», — сказал Александр Суровов, руководитель продуктового направления «Покупки Mail».