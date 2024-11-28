Пользователи Циана теперь могут проверить новостройку с помощью данных ДОМ.РФ

ДОМ.РФ и онлайн-платформа для поиска и операций с недвижимостью Циан реализовали новый сервис для безопасного и прозрачного подбора квартир. Благодаря интеграции платформы и системы наш.дом.рф пользователи Циана теперь могут видеть актуальные данные о возводимых и уже готовых объектах и на их основе делать выбор при покупке жилья.

Совместная работа компаний направлена на повышение прозрачности сферы недвижимости и улучшение качества оказания услуг.

«За счёт интеграции через программный интерфейс API Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф на платформу Циан в режиме онлайн поступают свыше ста типов данных, в том числе сведения об объектах строительства, застройщиках, проблемных объектах, документах строительства и т.д. Граждане видят об объекте всю необходимую информацию и могут удостовериться, что комплекс не находится в реестре проблемных объектов, застройщик не является банкротом, объект строится по графику. Если у новостройки есть какие-то нарекания, это также будет видно в карточке благодаря сервису», – уточнил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Сервис ДОМ.РФ базируется на достоверных и актуальных данных о застройщиках и объектах жилищного строительства, которые по закону хранятся в системе наш.дом.рф. Система содержит сведения о 4,3 тыс. застройщиков, 12 тыс. домов и 2,4 млн квартир, которые обновляются в ежедневном режиме.

«Покупка новостройки – это всегда непростой квест, так как большое количество деталей будущей квартиры есть только в обещаниях от застройщика. Мы помогаем пользователям сделать взвешенный и уверенный выбор на основании проверенной информации о каждом из жилых комплексов в РФ. Интеграция с API Единой информационной системы жилищного строительства даёт нам возможность показать ещё больше достоверной информации про ЖК на Циане. А значит, дать ещё больше ценности для нашей аудитории пользователей. Мы рады делать рынок недвижимости прозрачнее и привносить на него новые инструменты и сервисы вместе с такими сильными партнёрами, как ДОМ.РФ», – отметил Артём Глебов, директор по продукту Циана.