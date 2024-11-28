В России запустили маркетплейс психологических консультаций

В России запустили маркетплейс психологических консультаций «Прием». На площадке можно выбрать специалиста, записаться на прием, провести онлайн-занятие, вести личный дневник, выполнять домашние задания и фиксировать прогресс. Тарифы зависят от уровня психолога, но первая сессия – по символической цене.

Маркетплейс «Прием» представляет собой онлайн-сервис для работы с психологами. Площадка позволяет бесплатно зарегистрироваться специалистам из России и Белоруссии. К ним можно записаться на прием и получить консультацию, а после чего – взаимодействовать на постоянной основе, пока не будет прогресса.

Сервис работает со специалистами, использующими научно обоснованный подход. Среди них – клинические психологи, опытные практики и академические работники, в том числе кандидаты наук. А вот мистике и эзотерике места на площадке нет.

На маркетплейсе можно получить разовую консультацию или записаться на терапию. В большинстве случаев она занимает до 10 сессий. Одна сессия длится 50 минут.

Цели консультаций могут быть разные: устроить личную жизнь, поднять самооценку, избавиться от страхов, преодолеть конфликты и найти внутренний баланс. Фокус сделан на когнитивно-поведенческой терапии, которая позволяет изменить убеждения.

Разработка маркетплейса «Прием» заняла около полугода, еще три месяца шла тестовая эксплуатация. Инвестором выступил Михаил Ермолицкий, занимающийся проектами в сфере ритейла, FinTech и ИТ-технологий.

«Это маркетплейс нового поколения, в фокусе которого – психологические консультации. Еще до официального запуска мы собрали на площадке много профессиональных психологов, список которых будет расширяться ежедневно. Миссия проекта – помочь людям в сложной жизненной ситуации. Одним нужно найти ответы на личные вопросы, другим выработать решение, третьим – скорректировать поведение, четвертым – подготовиться к важному событию. Надо лишь выбрать специалиста и записаться на прием. Общение происходит онлайн на нашей площадке. Все анонимно, конфиденциальная информация тщательно защищена», – отметили создатели маркетплейса «Прием».

Работа с сервисом начинается с выбора специалиста. Их можно отсортировать по популярности и стоимости. Каждому психологу присвоен рейтинг на основе отзывов те, кто прошел у него терапию. При этом можно изучить досье специалиста: его образование, опыт работы, специализацию и используемые методики. Также можно выбрать удобное время консультаций.

Потом нужно войти в свою учетную запись или создать ее. После записи на консультации система попросит ее оплатить. Россияне это могут сделать любой банковской карточкой. Также можно использовать промокоды от площадки и ее партнеров. После этого в личном календаре появится отметка о предстоящей консультации, которую можно перенести или отменить.

В маркетплейс встроен видеосервис для проведения онлайн-сессий с психологами. После сеанса специалист дает рекомендации. В личном кабинете можно вести дневник и выполнять домашние задания. Там же можно видеть личный прогресс.

Маркетплейс не берет плату с пользователей. Комиссию оплачивают только специалисты – 15% от проведенной онлайн-сессии. Тарифы на консультации устанавливают сами психологи.

В планах – расширение географии сервиса и привлечение специалистов по разным направлениям. В случае успеха маркетплейс могут масштабировать и на другие страны.