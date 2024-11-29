МТС запустила базовую станцию 4G на озере Чагытай в республике Тыва

МТС построила базовую станцию 4G на берегу озера Чагытай в Тандинском районе республики – в популярном месте пляжного и отдыха летом и подледной рыбалки – зимой. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чагытай – самое большое и глубокое пресное озеро Тувинской котловины, расположенное в 100 километрах от Кызыла в предгорьях Танды. Летом сюда приезжают для спокойного пляжного отдыха. У рыбаков Чагытай популярен круглый год – в озере водится язь, щука, пелядь, лещ и карп. Зимой водоем покрывается толстым слоем льда и становится точкой притяжения любителей подледного лова со всей Тувы и соседних регионов. Некоторые туристические базы на озере так же работают круглый год.

Летом 2024 г. МТС обеспечила связь на Чагытае с помощью передвижной базовой станции 4G. К концу ноября 2024 г. специалисты запустили в туристической локации стационарное телеком оборудование. Теперь быстрый мобильный интернет и голосовая связь на берегах озера, где находятся туристические объекты, будут доступны всегда. Также покрытие 4G вне зависимости от времени года обеспечено в детских лагерях «Металлург», «Байлак», «Орленок» и «Чагытай». Дети и взрослые смогут оставаться на связи с близкими, загружать фото и видео в соцсети, смотреть фильмы онлайн и т. д.

«Как показало минувшее лето, связь на Чагытае очень востребована. На берегу озера планируется создать туристско-рекреационный кластер, который будет принимать отдыхающих круглый год. Поэтому мы развернули на Чагытае покрытие 4G, которое обеспечит курорту голосовую связь и быстрый интернет и высокий, и в низкий сезон. Создание инфраструктуры связи в зонах отдыха – один из главных приоритетов работы МТС в регионе», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

В 2023 г. МТС первой из операторов обеспечила связь 4G в других популярных местах отдыха республики – на озерах Дус-Холь и Хадын, также расположенных в Тандинском районе.