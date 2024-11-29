CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы
|

Новая фича в мобильном приложении «ПиццаФабрика» позволяет решить проблему с забывчивостью официантов навсегда

Разработчики мобильного приложения «ПиццаФабрика» презентовали обновленную версию софта, в которой предусмотрели возможность заказа через QR-коды в залах ресторана и детализацию заказа с учетом места гостя за столом. Это позволяет создать уникальный персонифицированный сервис в ресторанах сети. Об этом CNews сообщили представители «ПиццаФабрика».

Обновленное мобильное приложение показало впечатляющие результаты во время тестового периода во всех городах присутствия «ПиццаФабрики»: от 40% до 80% заказов в залах сейчас совершаются именно через приложение, что говорит о востребованности такого формата.

Новая доработка с детализацией заказа с учетом места гостя за столом решает традиционную для ресторанного бизнеса проблему: нередко при обслуживании большой компании за столом официанты забывают, кто из гостей какое блюдо заказал, и вынуждены уточнять это, отвлекая гостей от общения. А с помощью выбора места за столом официант сразу видит, кто из гостей что заказал, и есть возможность обратиться к клиенту по имени, так как он авторизован. Подобный функционал в ресторанном бизнесе реализован впервые в России.

Ранее «ПиццаФабрика» реализовала в своем приложении такие сервисы, как заказ в зале по QR-коду на столе, конструктор пиццы и роллов по собственному рецепту гостя, пицца из двух половин, трансляция приготовления заказа на кухне, трансляция детской комнаты онлайн, доставка по геопозиции, отслеживание курьера в режиме онлайн.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Директор машиностроительной компании месяцами не мог научиться открывать браузер. За него это делал программист, которого вызывали по громкой связи

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

В России появился новый способ кражи денег через WhatsApp

Андрей Врацкий, CEO eXpress: Наш новый рекорд — 10 000+ ВКС в сутки по 100-200 человек на каждой встрече

YouTube прогибается под Роскомнадзор. Сервис требует у блогеров удалить ролики о том, как обходить блокировки

Конференции

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024

Современный цифровой офис
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Нужны ли ли камкодеры в 2024 году: 5 актуальных моделей

Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще