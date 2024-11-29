Новая фича в мобильном приложении «ПиццаФабрика» позволяет решить проблему с забывчивостью официантов навсегда

Разработчики мобильного приложения «ПиццаФабрика» презентовали обновленную версию софта, в которой предусмотрели возможность заказа через QR-коды в залах ресторана и детализацию заказа с учетом места гостя за столом. Это позволяет создать уникальный персонифицированный сервис в ресторанах сети. Об этом CNews сообщили представители «ПиццаФабрика».

Обновленное мобильное приложение показало впечатляющие результаты во время тестового периода во всех городах присутствия «ПиццаФабрики»: от 40% до 80% заказов в залах сейчас совершаются именно через приложение, что говорит о востребованности такого формата.

Новая доработка с детализацией заказа с учетом места гостя за столом решает традиционную для ресторанного бизнеса проблему: нередко при обслуживании большой компании за столом официанты забывают, кто из гостей какое блюдо заказал, и вынуждены уточнять это, отвлекая гостей от общения. А с помощью выбора места за столом официант сразу видит, кто из гостей что заказал, и есть возможность обратиться к клиенту по имени, так как он авторизован. Подобный функционал в ресторанном бизнесе реализован впервые в России.

Ранее «ПиццаФабрика» реализовала в своем приложении такие сервисы, как заказ в зале по QR-коду на столе, конструктор пиццы и роллов по собственному рецепту гостя, пицца из двух половин, трансляция приготовления заказа на кухне, трансляция детской комнаты онлайн, доставка по геопозиции, отслеживание курьера в режиме онлайн.