Глянцевый Нижний: 42% нижегородцев читают журналы для того, чтобы отвлечься от проблем и снять стресс

Цифровая экосистема МТС и онлайн-кинотеатр KION, провели исследование среди жителей Нижнего Новгорода, чтобы выяснить, почему они читают модные журналы. Выяснилось, что многие нижегородцы делают это для развлечения и снятия стресса, другие хотят быть в курсе последних новостей поп-культуры. Однако большинство считает, что глянцевые журналы помогают расширить кругозор, познакомить с мировыми трендами и сформировать эстетический вкус. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Большинство нижегородцев не читают глянцевые журналы, но среди тех, кто все же читает модную прессу, 42% делают это для того, чтобы отвлечься от проблем и снять стресс, а 38% — чтобы быть в курсе последних новостей поп-культуры. При этом тенденции в мире моды и красоты интересуют 27% опрошенных, а жизнь звезд и интервью с ними — только 23%.

Среди любимых рубрик нижегородцев можно выделить интервью со знаменитостями, афишу событий и гороскопы.

Согласно опросу, 38% жителей города считают, что они помогают развивать кругозор. 28% ценят возможность изучать мировые модные тенденции и тренды, а 19% отмечают важность формирования эстетического вкуса и развития насмотренности.

Десятая часть (12%) респондентов благодарны модным журналам за то, что они научили их стильно одеваться. Результаты исследования также показали, что 50% опрошенных женщин Нижнего Новгорода покупали одежду и косметику, следуя рекомендациям в «глянце».

Мужчины в Нижнем Новгороде более негативно оценивают влияние модных журналов. 20% жителей Нижнего Новгорода не видят в глянце никакой пользы, 26% винят глянцевые журналы в том, что те создали культ «гламурного» образа жизни, а 21% уверены, что модная пресса подменила духовные ценности на материальные.

По данным аналитиков, большинство жителей Нижнего Новгорода (63%) не хотят работать в глянцевом журнале, только 35% опрошенных считают эту работу престижной и высокооплачиваемой, а 34% уверены в токсичности коллектива и высокой конкуренции в редакциях. В то же время половина опрошенных (50%) считает профессию журналиста модного издания интересной и творческой.