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Мобильный интернет 4G разогнался в Томске до 190 Мбит/с

Абоненты «МегаФона» в Томске могут оценить высокие скорости передачи данных в своих смартфонах. Новое телеком-оборудование, работающее в нескольких диапазонах, повысило качество мобильных услуг для горожан в Октябрьском и Советском районах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Установленные объекты связи работают сразу в трех диапазонах частот. Высокочастотный обеспечивает оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета, оставшиеся два — среднечастотный и низкочастотный — уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

«Аналитики компании отмечают, что с начала 2024 г. онлайн-трафик в столице региона вырос на 77%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Активное потребление интернета обязывает нас постоянно отслеживать нагрузку на сеть и оперативно реагировать на изменения — строить новые или улучшать действующие базовые станции. Благодаря запуску дополнительного телеком-оборудования в зону устойчивого LTE‑сигнала вошли около 30 улиц частной жилой застройки и пригородная часть Томска — садовое товарищество «Роща». Улучшение связи также почувствуют абоненты в магазинах, на остановках общественного транспорта, автодорогах, и других объектах городской инфраструктуры», – сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.

Мобильный интернет четвертого поколения на скорости до 190 Мбит/с позволит жителям Советского и Октябрьского районов за считанные минуты скачивать «тяжелые» игры для смартфона или загружать файлы, смотреть потоковое видео в высоком разрешении без задержек и помех, звонить по видеосвязи и вести прямые эфиры в соцсетях, пользоваться образовательными платформами и другими цифровыми сервисами, которые требуют стабильного LTE-сигнала и малого времени отклика сети.

Развитие телеком-инфраструктуры в Томске также расширило зону обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили томичи. Как показывает статистика оператора, 61% звонков они совершают в сетях четвертого поколения. За год показатели выросли на треть.

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