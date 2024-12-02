На Ozon запустилась витрина товаров «Сделано на Сахалине»

Ozon запускает новую региональную витрину при поддержке правительства Сахалинской области. Проект реализуется в рамках программы продвижения отечественных товаров «Сделано в России». Об этом CNews сообщили представители Ozon.

На витрине «Сделано на Сахалине» уже представлены различные товары от местных производителей. Покупатели смогут найти и приобрести среди них нужное, а также поддержать сахалинских предпринимателей. Ассортимент раздела будет постоянно расширяться. Разместить свою продукцию на витрине может любой продавец с местным производством. Для этого необходимо подать заявку через Министерство экономического развития Сахалинской области или АНО «Сахалин — остров возможностей».

«Запуск витрины «Сделано на Сахалине» — неоспоримое преимущество для локальных производителей — возможность для расширения географии продаж и популяризации своих товаров на всю страну. Уже сейчас предприниматели региона активно выходят на маркетплейс, а правительство области в свою очередь оказывает посильное содействие, чтобы этот процесс был максимально простым и понятным. Надеемся, что пользователи Ozon по достоинству оценят сахалинские товары и айдентику единственного в России островного региона», — сказала Светлана Удалова, директор АНО «Сахалин — остров возможностей».

Ozon в сотрудничестве с региональными властями начал запускать региональные витрины еще в 2022 г. На данный момент на маркетплейсе работают разделы с товарами из 19 регионов России — от Москвы до Хабаровска. «Сделано на Сахалине» станет еще одной витриной, запущенной для поддержки местных предпринимателей.

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев: «Команда Ozon стремится поддерживать местных производителей, в том числе в самых отдаленных уголках России. Сахалинская витрина сможет стать дополнительным инструментом продвижения товаров на многомиллионную аудиторию маркетплейса. Более того, товары регионального производства пользуются спросом у покупателей маркетплейса — за первую половину текущего года они приобрели 17 млн товаров от более 2,5 тыс. региональных брендов».