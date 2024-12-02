CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Ситидрайв» запустил долгосрочную аренду авто с возможностью выкупа в Екатеринбурге

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» запустил в Екатеринбурге долгосрочную аренду автомобилей без оклейки на срок от 1 месяца. Тариф включает сезонный шиномонтаж, плановый технический осмотр, ремонт и подменный автомобиль при необходимости. Кроме того, пользователи могут выкупить авто после аренды по фиксированной стоимости и без первоначального взноса. Цена и длительность подписки для выкупа рассчитываются индивидуально для каждой машины.

В Екатеринбурге для подписки от 1 месяца с возможностью последующего выкупа доступны автомобили: Belgee X50, Chery Arrizo 8, Changan UNI-S, Haval H3, Chery Tiggo 7 Pro Max New. Большая часть машин — новые, а некоторые были в долгосрочной аренде только у 1–2 водителей.

Долгосрочная аренда предусматривает 1500 километров пробега с возможностью дополнить пакет до 5000 км. На арендованной машине можно путешествовать по России в радиусе 2000 километров от города аренды. К вождению одного автомобиля допускаются до пяти водителей, зарегистрированных в сервисе, — управление машиной возможно с помощью ключей или через приложение.

Для оформления аренды потребуются паспорт и водительское удостоверение. «Ситидрайв» поможет выбрать подходящий автомобиль и доставит его до нужного адреса. Машина приедет чистая, полностью заправленная, с запасным колесом, набором автомобилиста и залитой омывайкой. По предварительной заявке сервис сможет предоставить детское кресло и транспондер.

«В ответ на растущий спрос среди пользователей каршеринга на гибкие и удобные варианты владения автомобилем, мы рады объявить о доступности долгосрочной аренды без брендирования с возможностью выкупа во всех городах присутствия «Ситидрайва», — сказал Эдуард Мингажев, генеральный директор «Ситидрайва».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Степченков, RuSIEM: Бытует ошибочное мнение, что SIEM нужно внедрять последним, когда все остальное уже есть

Китайцы отказываются торговать на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете». Им не нравится курс рубля

Андрей Врацкий, CEO eXpress: Наш новый рекорд — 10 000+ ВКС в сутки по 100-200 человек на каждой встрече

У Google снижается число кликов на рекламу. Доля на рынке поисковой рекламы в США впервые падает ниже 50%

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

Программист Chronopay получил три года колонии. Признание не помогло

Конференции

Российские программно-аппаратные комплексы 2024

Современный цифровой офис

Business Process Management 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Нужны ли ли камкодеры в 2024 году: 5 актуальных моделей

Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще