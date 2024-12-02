«Ситидрайв» запустил долгосрочную аренду авто с возможностью выкупа в Екатеринбурге

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» запустил в Екатеринбурге долгосрочную аренду автомобилей без оклейки на срок от 1 месяца. Тариф включает сезонный шиномонтаж, плановый технический осмотр, ремонт и подменный автомобиль при необходимости. Кроме того, пользователи могут выкупить авто после аренды по фиксированной стоимости и без первоначального взноса. Цена и длительность подписки для выкупа рассчитываются индивидуально для каждой машины.

В Екатеринбурге для подписки от 1 месяца с возможностью последующего выкупа доступны автомобили: Belgee X50, Chery Arrizo 8, Changan UNI-S, Haval H3, Chery Tiggo 7 Pro Max New. Большая часть машин — новые, а некоторые были в долгосрочной аренде только у 1–2 водителей.

Долгосрочная аренда предусматривает 1500 километров пробега с возможностью дополнить пакет до 5000 км. На арендованной машине можно путешествовать по России в радиусе 2000 километров от города аренды. К вождению одного автомобиля допускаются до пяти водителей, зарегистрированных в сервисе, — управление машиной возможно с помощью ключей или через приложение.

Для оформления аренды потребуются паспорт и водительское удостоверение. «Ситидрайв» поможет выбрать подходящий автомобиль и доставит его до нужного адреса. Машина приедет чистая, полностью заправленная, с запасным колесом, набором автомобилиста и залитой омывайкой. По предварительной заявке сервис сможет предоставить детское кресло и транспондер.

«В ответ на растущий спрос среди пользователей каршеринга на гибкие и удобные варианты владения автомобилем, мы рады объявить о доступности долгосрочной аренды без брендирования с возможностью выкупа во всех городах присутствия «Ситидрайва», — сказал Эдуард Мингажев, генеральный директор «Ситидрайва».