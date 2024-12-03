«Яндекс» представил инструмент для управления всеми филиалами сетевых организаций в «Картах»

В личном кабинете «Яндекс Бизнеса» появился новый раздел для владельцев сетевых организаций — «Обновления». Он поможет предпринимателю следить за тем, как все филиалы сети представлены в «Яндекс Картах», а также оперативно обновлять информацию о каждом из них. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Раздел «Обновления» доступен в кабинете сети. Он станет единым окном для информации о всех филиалах сетевой организации. В новом разделе предприниматель сможет: работать с новыми отзывами. Отзывы о всех филиалах организаций попадают в «Обновления» — ответить на них можно прямо в разделе, не переходя в карточки филиалов; контролировать статус верификации. Раздел подскажет, у каких филиалов нужно подтвердить актуальность данных, чтобы получить синюю галочку в карточке организации; управлять медиа-контентом и изменениями от пользователей. Пользовательский контент о всех филиалах организации также попадает в «Обновления». Прямо в разделе можно разметить категорию фото или поменять обложку видео, удалить нерелевантные материалы, а также принять уточнение данных от посетителей филиала.

«Яндекс» Яндекс » представил инструмент для управления всеми филиалами сетевых организаций в «Картах»

Обновления можно просматривать в формате единой ленты или отдельно по каждой категории: отзывы, признак верификации и данные. Так бизнесам будет проще управлять филиалами на карте: взаимодействовать с клиентами и поддерживать качество карточек во всей сети.