Аналитика Bronevik.com: половина командировок зимой в России будут совмещены с мини-отпуском

Платформа Bronevik.com, входящая в «МТС Travel», проанализировала ранние бронирования жилья для деловых поездок по России на зиму 2024-2025 гг. Как показало исследование, на начало декабря уже сделано на 80% больше заказов для командировок, чем в те же даты годом ранее. При этом половина из них захватывает выходные, то есть совмещает работу и мини-отпуск.

Москва и Санкт-Петербург сохраняют за собой лидерство по количеству командировок – в них совершено 32% и 9% от всех деловых бронирований соответственно. На третье место топа городов для деловых поездок поднялся Мурманск, переместившись сразу на 20 позиций (с 23 места прошлой зимой). В нем на сегодняшний день сделано 4% от всех ранних бронирований командировок. Очевидно, это связано с ростом деловой активностью в регионе на фоне развития добывающей отрасли.

Почти половина (48%) от зимних бронирований сделаны с захватом выходных. А по сравнению с прошлой зимой количество заказов для bleisure-путешествий (от англ. слов “business”, бизнес, и “leisure”, отдых) увеличилось на 63%. Посещая разные города по работе, командированные добавляют к поездке один-два выходных дня, чтобы совместить рабочие задачи с мини-отпуском, отдохнуть и познакомиться с местными достопримечательностями. Средняя длительность таких командировок на день больше, чем сугубо деловых – четыре против трех дней.

Средний срок, за который сейчас бронируют отели и другое туристическое жилье для командировок, составляет 41 день. Самая большая глубина бронирования отмечена в популярных туристических локациях, где высока «конкуренция» с самостоятельными туристами. Так, в Калининграде отели для командировок сейчас бронируют в среднем за 76 дней, в Адлере – за 66 дней, а в Сочи – за 55 дней.