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Аналитика «МегаФона»: какие видеосервисы выбирают жители Северной Осетии

К началу зимы 2024 г. максимальную динамику в регионе показывает Rutube. За год потребление контента здесь выросло в 4,5 раза — больше всего в сегменте видеохостингов, разделов с видео в соцсетях и онлайн-кинотеатров. К такому выводу пришли аналитики «МегаФона» на основе обезличенного трафика на профильные интернет-ресурсы.

Заметный рост демонстрирует и «ВКонтакте». На просмотр историй, сюжетов и шоу в российской социальной сети в октябре и ноябре 2024 г. абоненты в регионе потратили на 29% больше трафика, чем годом ранее. Для сравнения видеоролики на «Одноклассниках» за тот же период стали смотреть на 31% реже. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ощутимый объем цифрового трафика сейчас приходится на мессенджеры. К примеру, объем интернет-данных Telegram год к году увеличился на 68%, в том числе за счет пересылки различного видео. Однако стоит отметить, что это любимый мессенджер в регионе, показатели других площадок ниже.

Востребованность онлайн-кинотеатров суммарно выросла на 42%. В тройку наиболее популярных в Северной Осетии входят «Кинопоиск», «Иви» и Okko. Также в топ‑5 — Premier и Start.

«Ежегодно отмечаем тенденцию на спрос видеоконтента в холодное время года. Для того, чтобы абоненты могли пользоваться любимыми онлайн‑сервисами, мы каждый день работаем над развитием собственной сети. Так, жители Владикавказа, Беслана и Моздока пользуются мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/с, при таких показателях можно переслать в мессенджерах до 28 фотографий размером 3 МБ за 4 секунды», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии‑Алании Ацамаз Бесолов.

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