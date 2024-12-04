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Бизнес сможет лучше управлять рекламой с помощью данных с обновлением VK CXhub

VK представила обновленную версию маркетинговой платформы VK CXhub. Компании смогут проще анализировать результаты рекламных кампаний, быстро корректировать стратегии для достижения целей и эффективнее использовать рекламный бюджет. Об этом CNews сообщили представители VK.

Обновленный модуль CDP (Customer Data Platform) позволяет оценивать охват рекламы, анализировать, сколько людей ее увидели и как часто они с ней взаимодействовали, сопоставлять конверсии, чтобы понимать, какие маркетинговые действия приводят к нужным результатам во всех каналах, оптимизировать бюджет, направляя деньги в те каналы, которые работают лучше всего. Вся информация визуализируется в дашбордах.

Благодаря объединению данных о кликах, показах и просмотрах в рекламных системах VK с внешними данными, компании получают полное представление о том, как пользователи взаимодействуют с их брендом. Это помогает анализировать пересечения между рекламными каналами, видеть, где аудитория пересекается, а где уникальна, настраивать частоту контактов, обеспечивая оптимальное количество показов рекламы каждому пользователю, и расширять охват, привлекая дополнительную целевую аудиторию в рекламной системе VK.

В обновленном CDP-модуле все данные приводятся к единому стабильному идентификатору (Stable ID), что позволяет оценивать охват рекламы и эффективную частоту не в разрозненных рекламных идентификаторах, а также связывать онлайн- и офлайн-касания с рекламой. Личный кабинет CDP позволяет подключить данные о конверсиях и маркетинговых касаниях из CRM-систем, колл-центров, маркетинговых рассылок, программ лояльности, web и in-app аналитики. В нем можно анализировать post-view и post-click показатели, строить многоканальные цепочки маркетинговых касаний и оценивать их с точки зрения затрат, конверсий и продаж. С помощью создания портретов клиентов можно находить тех, кто может принести больше продаж, анализировать отличия тех, кто совершил конверсии, и тех, кто ушел с сайта, не совершив целевого действия.

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу пользователи могут работать самостоятельно. Достаточно один раз настроить необходимые интеграции, и все данные, в том числе и дашборды, будут обновляться автоматически один раз в сутки. При этом бизнес может привлечь экспертов VK, которые подготовят решение «под ключ» с учетом конкретных задач заказчика.

«Работая над обновлением кабинета CDP-платформы VK CXhub, мы ориентировались на запросы рынка и наших клиентов. Наша цель — помогать бизнесу решать конкретные задачи, такие как повышение эффективности рекламных кампаний и увеличение продаж. Обновленный кабинет позволяет рекламодателям собирать любые доступные данные о клиентах в едином интерфейсе и получать сквозную аналитику, помогающую принимать обоснованные решения на каждом этапе рекламной кампании. Эксперты в области маркетинга могут получить максимум от вложений в рекламу благодаря продвинутым аналитическим инструментам, которые помогут находить новые инсайты», — сказал заместитель коммерческого директора по рекламным продуктам и инновациям VK Максим Зенин.

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