CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Госрегулирование Стратегия безопасности Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы
|

Дмитрий Григоренко: пакет законопроектов о борьбе с мошенничеством должен быть принят комплексно

На ежегодном совещании председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями Дмитрий Григоренко подчеркнул необходимость комплексного подхода к борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Вице-премьер добавил, что правительство не планирует дробить комплекс предложенных мер (их порядка 30), а будет вносить их в Госдуму одновременно для достижения системного результата.

Пакет законопроектов уже находится на межведомственном согласовании, и до 10 декабря 2024 г. ожидаются позиции ведомств по данному вопросу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Минцифры запускает платформу для подтверждения навыков программистов

Почему обучать сотрудников гораздо выгоднее, чем искать новых

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Чем удобны компактные ПК и какие задачи они позволяют решать

«Икс холдинг» будет строить спутники в технопарке «Зил»

Конференции

Современный цифровой офис

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще