ИТ-холдинг «Т1» запустил тренажер для подготовки к собеседованиям

«Т1» совместно с российским сервисом для найма ИТ-специалистов Geecko, представил ИИ-тренажер собеседований. В основе алгоритма — более 20 тыс. проведенных интервью. Программа помогает соискателям повысить навыки прохождения собеседований и увеличить шансы на получение оффера.

Для работы с сервисом необходимо авторизоваться на платформе через Telegram, загрузить свое резюме или заполнить ключевые пункты вручную. Алгоритмы искусственного интеллекта проанализируют доступные данные и предложат 6 вопросов в рамках сессии. Проверяться будут не только жесткие навыки, но и гибкие, а качество ответов ИИ будет оценивать по разным критериям: глубине понимания и сложности примеров на вопросы по стеку или креативность и структурность комментария.

В тренажере доступно несколько форматов испытаний с искусственным интеллектом: интервью с HR-специалистом, live coding и техническое собеседование. Первый вариант поможет пользователю узнать, как выделиться на фоне конкурентов, второй — проверить свои навыки в написании кода, а третий — разобраться в требуемых знаниях и хард-скиллах для выбранного уровня и специализации. Настроить техническое собеседование можно по разным критериям. Есть фильтры: по грейдам, направлению и специализации. Пользователь может выбрать тренировку для более 40 профессий, например, подобрать вопросы для позиции Senior в backend-разработке или для Middle в DevOps, задания будут разные.

К каждому разделу можно добавлять оценки и комментарии, чтобы помочь другим пользователям лучше подготовиться к собеседованию, а также загружать собственные вопросы в каталог для расширенной подготовки.

После прохождения пользователь получает отчет с рекомендациями по каждому ответу, а также может откликнуться на доступные вакансии в холдинге. Благодаря ИИ-тренажеру пройти реальное собеседование в компанию будет значительно проще.