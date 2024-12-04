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«МегаФон» провел модернизацию телеком-оборудования столице Черноземья

«МегаФон» провел масштабную модернизацию телеком-оборудования, которое обеспечивает связь и мобильный интернет в столице Черноземья. С начала года инженеры оператора на 20% увеличили скорость передачи данных в более чем 130 локациях города. Изменения качества телеком-услуг смогут оценить жители всех районов Воронежа.

Оператор запустил дополнительный средне- и высокочастотный слой LTE на объектах связи в региональной столице. Такое техническое решение увеличивает проходимость сотового сигнала внутри зданий и одновременно с этим увеличивает скорость передачи данных, что особенно актуально в условиях плотной городской застройки.

Изменения качества мобильного интернета затронули локации вблизи административных зданий, культурных и медицинских учреждений, учебных заведений. Специалисты оператора усовершенствовали телеком-объекты, обеспечивающие связь в районе Правительства области, театра оперы и балета, воронежского цирка.

Покрытие и скорость передачи данных улучшены для жителей многоквартирных и частных домов в разных районах города. Для предпринимателей показатели мобильного интернета увеличены вблизи бизнес-центров, а также около производственных зданий и сооружений.

«Воронеж традиционно является самым активным городом Черноземья по использованию интернет-трафика. Среднедневный показатель объема передачи данных горожан в ноябре вырос на 20% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и уже сравним с 15 миллионами минут видеоразговоров в мессенджерах. Отслеживая рост потребления телеком-услуг в различных районах города, при планировании развития сети мы уделили особое внимание зонам с высокой плотностью жилой застройки, административным и бизнес- зданиям, территориям вблизи культурных и учебных заведений. Проведенные работы помогут абонентам оставаться на связи и пользоваться всеми преимуществами современного цифрового мира», – сказал директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин.

Жители и гости Воронежа также смогут оценить удобство технологии VoLTE. Она обеспечивает чистый звук во время звонков в сети четвертого поколения и позволяет параллельно с разговором продолжать работу в интернете.

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