CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» ускорил интернет для 4 тысяч квартир в Костроме

Несколько тысяч жителей многоэтажных домов в микрорайонах Венеция и Паново смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит⁄с. «МегаФон» продолжает модернизировать и строить новые базовые станции на наиболее загруженных участках в «спальных» районах Костромы.

Оператор построил в Заволжском районе новую сетевую инфраструктуру в нескольких высокочастотных диапазонах LTE, которые отличаются увеличенной ёмкостью сети и высокими скоростями мобильного интернета. Цифровые изменения затронули улицы Самоковскую, Южную, Силикатную, Заволжскую, Григорова, Розова, а также Силикатный проезд. Скорость интернета увеличилась в жилых кварталах со множеством объектов социального назначения, в том числе в зоне улучшения оказались школы, спортивные комплексы, детские сады, магазины, почтовые отделения и аптеки.

Теперь абонентам стало ещё комфортнее слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, звонить по видеосвязи, обмениваться файлами, общаться в соцсетях и мессенджерах, учиться и работать удалённо.

Развитие телеком-инфраструктуры в Костроме также расширило зону обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и сёрфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили горожане. Как показывает статистика оператора, 72% они совершают в сетях четвёртого поколения. За год показатели выросли на 25%

«Спальные районы — это места высокой концентрации абонентов, где потребление голосовых и интернет-услуг постоянно растёт год к году. С помощью big data мы оцениваем целесообразность строительства базовых станций в том или ином районе, прогнозируем объем спроса на услуги, проводим онлайн-мониторинг нагрузки на сеть. Спрос на высокие скорости интернета в Заволжском районе Костромы подтверждает и увеличившийся объём LTE‑трафика. Только за ноябрь пользователи компании скачали более тысячи ТБ данных — это на 26% больше, чем за аналогичный период годом ранее», — сказал Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

К 2028 году рынок облачных услуг в России составит почти полтриллиона

Почему обучать сотрудников гораздо выгоднее, чем искать новых

Минцифры запускает платформу для подтверждения навыков программистов

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Конференции

Современный цифровой офис

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще