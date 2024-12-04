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Сервис «VK Видео» стал доступен на отдельном домене vkvideo.ru

VK запустила веб-версию «VK Видео» на домене vkvideo.ru. Пользователи могут заходить на страницу видеосервиса из адресной строки браузера, что позволит быстрее находить фильмы, трансляции, шоу и авторский контент.

На vkvideo.ru обновлена навигация сайта и добавлены новые функции. Одним из ключевых нововведений стал перенос подписок на авторов из сторонних сервисов, что позволяет зрителям следить за новинками и любимыми авторами. В разделе «Подписки» появился быстрый доступ к списку авторов и возможность скрыть тех, чей видеоконтент не актуален в ленте.

На главной витрине появились горизонтальные блоки с разделами: «Продолжить просмотр», «Подписки», «Фильмы», «Сериалы», «Телеканалы» и «Шоу».

Вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин сказал: «Отдельный домен «VK Видео» позволит быстрее внедрять технологии и инструменты для авторов и откроет новые возможности для монетизации: например, более гибкие модели размещения рекламы или премиум-функции для видеоблогеров. Пользователи, в свою очередь, получат не только много качественного видеоконтента, но привычный для них формат его потребления».

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