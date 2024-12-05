CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Техника
|

Aito Seres запустило приложение по дистанционному управлению автомобилями MBRUS Connect

АО «МБ РУС», эксклюзивный официальный дистрибьютор автомобильного бренда Aito Seres в России, входящее в ГК «Автодом», представляет телематические системы MBRUS Connect для последовательно-гибридных кроссоверов Aito Seres M5 и М7. Об этом CNews сообщили представители АО «МБ РУС».

Телематические системы MBRUS Connect – это устройства для контроля автомобиля с помощью онлайн-сервиса, разработанные компанией Pandora совместно с АО «МБ РУС» специально для автомобилей бренда Aito Seres. Телематика позволяет владельцу, где бы он ни находился, взаимодействовать с автомобилем – получать от него информацию и специальные оповещения, а также дистанционно управлять рядом систем и настроек. Чтобы получить телематический доступ, необходимо установить на автомобиль телематические системы MBRUS Connect и соответствующее бесплатное мобильное приложение на смартфон.

Оснащенный оборудованием MBRUS Connect автомобиль способен идентифицировать владельца по смартфону. Владелец может в режиме реального времени получать отображение текущего положения автомобиля и информацию о его перемещении, вести в личном кабинете на специальном защищенном сервере «бесконечную» (не ограниченную по объему занимаемой памяти) историю событий, связанных с автомобилем, с детальным их описанием. Также на смартфон пользователя поступает широкий набор уведомлений и отображений состояний автомобиля, состояний режимов охраны и ТО, информацию о тревожных зонах и датчиках, незакрытых дверях, оповещения о попытке эвакуации автомобиля и т.д. Информация отображается на экране смартфона в интуитивно понятном представлении на основе объемной модели автомобиля.

Пользователь может дистанционно управлять охранными функциями: иммобилайзером, режимом охраны, режимом «антиограбления» (два варианта), режимом технического обслуживания для безопасной передачи автомобиля на сервисе (Valet). Специальный алгоритм использует информацию от датчиков автомобиля и способен определить попытку кражи колес. В случае, если владелец передал кому-то автомобиль, и происходит авария, или в случае, если авария случилась с припаркованным автомобилем – еще один специальный алгоритм распознает такую ситуацию и отправляет на смартфон владельца автоматическое уведомление.

Одной из полезных в российских условиях для автомобилей с последовательно-гибридными силовыми установками стала возможность управлять микроклиматом автомобиля дистанционно, через приложение. Водитель может активировать подогрев руля и боковых зеркал, подогрев или вентиляцию сидений, функцию Defrost (размораживание лобового стекла), подогрев заднего стекла, а также задать в салоне желаемую температуру.

В зимних условиях возможно задействовать комплексный режим «Быстрый обогрев». При его активации одновременно включаются передний и задний кондиционеры для работы в режиме A/C, активируются синхронизация температуры по зонам климат-контроля, режим рециркуляции воздуха, задается максимальная температура (Hi) и максимальная интенсивность обдува. Устанавливается режим обдува – в ноги.

Партнер АО «МБ РУС» по разработке телематических систем MBRUS Connect – разработчик и производитель охранного оборудования Pandora.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровизация документооборота: как бизнесу адаптироваться к изменениям законодательства

Ozon хочет завозить программистов из Индии, чтобы закрыть кадровую дыру

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

В России успешно испытана квантовая защита на волоконно-оптических линиях связи

Кейс внедрения BPM-системы в заявочный комплекс: как повысить индекс удовлетворенности пользователей до 99,5%

Российские музыканты требуют запретить продажу песен, созданных искусственным интеллектом

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще