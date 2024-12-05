Aito Seres запустило приложение по дистанционному управлению автомобилями MBRUS Connect

АО «МБ РУС», эксклюзивный официальный дистрибьютор автомобильного бренда Aito Seres в России, входящее в ГК «Автодом», представляет телематические системы MBRUS Connect для последовательно-гибридных кроссоверов Aito Seres M5 и М7. Об этом CNews сообщили представители АО «МБ РУС».

Телематические системы MBRUS Connect – это устройства для контроля автомобиля с помощью онлайн-сервиса, разработанные компанией Pandora совместно с АО «МБ РУС» специально для автомобилей бренда Aito Seres. Телематика позволяет владельцу, где бы он ни находился, взаимодействовать с автомобилем – получать от него информацию и специальные оповещения, а также дистанционно управлять рядом систем и настроек. Чтобы получить телематический доступ, необходимо установить на автомобиль телематические системы MBRUS Connect и соответствующее бесплатное мобильное приложение на смартфон.

Оснащенный оборудованием MBRUS Connect автомобиль способен идентифицировать владельца по смартфону. Владелец может в режиме реального времени получать отображение текущего положения автомобиля и информацию о его перемещении, вести в личном кабинете на специальном защищенном сервере «бесконечную» (не ограниченную по объему занимаемой памяти) историю событий, связанных с автомобилем, с детальным их описанием. Также на смартфон пользователя поступает широкий набор уведомлений и отображений состояний автомобиля, состояний режимов охраны и ТО, информацию о тревожных зонах и датчиках, незакрытых дверях, оповещения о попытке эвакуации автомобиля и т.д. Информация отображается на экране смартфона в интуитивно понятном представлении на основе объемной модели автомобиля.

Пользователь может дистанционно управлять охранными функциями: иммобилайзером, режимом охраны, режимом «антиограбления» (два варианта), режимом технического обслуживания для безопасной передачи автомобиля на сервисе (Valet). Специальный алгоритм использует информацию от датчиков автомобиля и способен определить попытку кражи колес. В случае, если владелец передал кому-то автомобиль, и происходит авария, или в случае, если авария случилась с припаркованным автомобилем – еще один специальный алгоритм распознает такую ситуацию и отправляет на смартфон владельца автоматическое уведомление.

Одной из полезных в российских условиях для автомобилей с последовательно-гибридными силовыми установками стала возможность управлять микроклиматом автомобиля дистанционно, через приложение. Водитель может активировать подогрев руля и боковых зеркал, подогрев или вентиляцию сидений, функцию Defrost (размораживание лобового стекла), подогрев заднего стекла, а также задать в салоне желаемую температуру.

В зимних условиях возможно задействовать комплексный режим «Быстрый обогрев». При его активации одновременно включаются передний и задний кондиционеры для работы в режиме A/C, активируются синхронизация температуры по зонам климат-контроля, режим рециркуляции воздуха, задается максимальная температура (Hi) и максимальная интенсивность обдува. Устанавливается режим обдува – в ноги.

Партнер АО «МБ РУС» по разработке телематических систем MBRUS Connect – разработчик и производитель охранного оборудования Pandora.