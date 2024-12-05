«Авито Работа» предлагает заглянуть в 2050 год: как изменится поиск сотрудников будущего?

«Авито Работа» запускает интерактивный проект «Авито Работа 2050», который позволяет пользователям совершить виртуальное путешествие во времени и увидеть, как может выглядеть процесс найма в 2050 г. На специальной странице посетители могут не только познакомиться с футуристическими инструментами рекрутинга, но и предложить собственные идеи для трансформации HR-индустрии. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В условиях дефицита кадров, ужесточающейся конкуренции за таланты и необходимости ускорения процессов найма сервисы по поиску сотрудников активно внедряют новые технологии. Их цель — улучшить подбор сотрудников, повысить точность совпадения кандидатов и работодателей, сделать наём быстрее и эффективнее.

Чтобы заглянуть за горизонт ближайшего будущего, «Авито Работа» представила, как может выглядеть процесс найма в 2050 г. На специальном сайте организаторы разработали интерактивный «портал» с возможностью переключения между 2024 и 2050 гг. Пользователи могут увидеть, как трансформируются привычные инструменты найма: от современных решений, используемых уже сегодня, до возможных технологий будущего.

Вероятно, в 2050 г. авторекрутеры с использованием искусственного интеллекта будут анализировать тысячи резюме за секунды, а ИИ-фильтры смогут подбирать сотрудников, идеально совместимых с командой. Появится «НейроАналитик 7.0» для мгновенного анализа рынка труда, и AR-коучи, которые обучат HR-специалистов эффективной работе с кандидатами в симулированной среде. А с помощью голографических бренд-порталов в будущем соискатели смогут «пройтись» по виртуальному офису, пообщаться с сотрудниками и оценить корпоративную культуру компании.

При переходе в режим 2024 г. пользователи могут увидеть технологичные инструменты, которые помогают решить задачи HR-специалистов уже сегодня. Например, чтобы погрузить кандидата в ценности и культуру компании, не обязательно использовать голографические порталы: на Авито Работе работодатели могут оформить персональный профиль компании, добавляя фирменный стиль и фотографии рабочего пространства, чтобы транслировать кандидатам атмосферу и условия работы в компании.

Для тех, кому необходимо отобрать специалистов с определенным опытом или уровнем квалификации, будет полезен фильтр «отклики только с резюме». Так работодатель может сразу получить информацию об образовании, стаже и предыдущих местах работы соискателя, что упрощает отбор. А ассистент Авито Работы и чат-бот возьмут на себя уточнение деталей: они зададут кандидату все необходимые вопросы, чтобы HR-специалист смог сэкономить время для решения важных задач.

Анализировать успехи и корректировать подход помогает раздел «Статистика», где можно увидеть данные о просмотрах, откликах и расходах на продвижение. А ещё доступен бесплатный Индекс рынка труда — этот аналитический инструмент показывает ситуацию в выбранном регионе, включая уровень конкуренции, соотношение спроса и предложения, а также средние зарплаты и количество вакансий.

Для компаний, которые регулярно нанимают сотрудников в условиях дефицита кадров, особенно важна помощь экспертов рынка. Если ежемесячно работодателю требуется более пяти новых сотрудников, персональный менеджер помогает настроить процесс найма: от грамотного распределения бюджетов до работы с инструментами платформы.

Кроме того, в рамках проекта запущен конкурс. Участники могут предложить собственную концепцию инструмента для найма будущего, которая сделает работу рекрутеров эффективнее. Авторы самых оригинальных и перспективных идей получат возможность выиграть ценные призы, включая MacBook Air и AirPods Max. Победители будут определены путем голосования в официальном Telegram-канале «Авито Работы».

Еще одна функция «Авито Работы 2050» — генератор карьерных предсказаний, который поможет HR-специалистов взглянуть в ближайшее будущее. На версии сайта 2024 г. пользователи могут создать открытку с футуристичным дизайном и персональным предсказанием о развитии карьеры. Готовыми предсказаниями можно делиться с друзьями через социальные сети и мессенджеры.