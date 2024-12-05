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«Билайн» запустил скоростной мобильный интернет в горных тоннелях на пути от Адлера до Красной Поляны

«Билайн» запустил скоростной мобильный интернет и голосовую связь в трех горных тоннелях на пути от Адлера до горнолыжных курортов в районе поселков Красная Поляна и Эстосадок. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Технические специалисты установили телеком оборудование внутри тоннельных комплексов. В результате мобильный интернет «Билайн» работает бесшовно на всем протяжении Нового Краснополянского шоссе.

Директор Краснодарского отделения «Билайн» Максим Романько: «Мы подготовили сеть накануне новогодних каникул, когда в горы Сочи приезжают любители активного отдыха со всей страны. Уже по пути в Красную Поляну туристы смогут пользоваться онлайн-сервисами без ограничений, связанных с рельефом этой живописной местности. Кроме того, благодаря подключению дополнительных диапазонов 4G на базовых станциях, расположенных на территории горнолыжных курортов, скорость мобильного интернета, по нашим данным, выросла в среднем на 15%. Теперь туристы смогут отправлять свои фото и видео со скоростью спуска с «черной» трассы. Надежная связь в горах – это еще и важный элемент безопасности, о чем опытные горнолыжники и сноубористы знают не понаслышке».

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