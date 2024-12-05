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Более 90 сел в Башкирии получили доступ к мобильной связи «МегаФона»

Местные жители теперь могут пользоваться госуслугами, проходить обучающие курсы и общаться по видеосвязи с близкими на скорости до 60 Мбит/с. «МегаФон» развернул сеть 4G в малых населенных пунктах в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Всего технические специалисты оператора провели работы в 26 районах республики, наиболее масштабные — в Абзелиловском, Аскинском, Баймакском, Белорецком, Зилаирском, Хайбуллинском и Шаранском. За счет активации среднего диапазона частот связисты обеспечили стабильное покрытие и достаточную емкость сети. Благодаря этому абоненты сейчас смотрят потоковое видео и скачивают большие объемы информации без задержек и зависаний даже в часы пиковой нагрузки на телеком-оборудование.

«В каждом из этих 94 населенных пунктов проживает от 100 до 500 человек. Суммарно доступ к надежному интернету получили более 27 тыс. жителей региона. Запуск объектов связи шел при поддержке министерства цифрового развития государственного управления республики», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Расширение покрытия — это уже второй этап реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» в рамках компании. Ранее инженеры «МегаФона» охватили 116 сел и деревень в 39 районах республики — от расположенных на севере Янаульского и Татышлинского до южных Зианчуринского и Хайбуллинского.

Результаты проведенных мероприятий напрямую отразились на объемах дата-трафика в Башкирии: за год активность пользователей выросла на 15%. При этом на сельскую местность приходится 33% интернет-данных региона. Одному абоненту из малого населенного пункта необходимо в среднем 20 ГБ в месяц.

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