CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Техника
|

«Маруся» научилась управлять умными устройствами Ekf

EKF объявляет о поддержке умных устройств бренда «Марусей», голосовым помощником от VK. Чтобы управлять ими через голосового помощника, нужно подключить устройства к новому приложению EKF Connect Home и добавить в приложение «Умный дом с Марусей». Об этом CNews сообщили представители EKF.

Помимо уже привычных характеристик устройств, в приложении отображаются показатели напряжения, силы тока и мощности. Эта опция актуальна для умных реле, розеток и удлинителей EKF с функцией измерения энергопотребления. Управлять устройствами умного дома с протоколом Zigbee можно с помощью @VK Капсулы Про@ с встроенным Zigbee-хабом или в приложении EKF Connect Home.

Сейчас среди устройств EKF Connect Home с поддержкой протокола Zigbee датчики дыма и газа, температуры и влажности, протечки воды и открытия дверей, умный датчик движения, а также умные розетки и выключатели линейки «Стокгольм». Скачать приложение можно бесплатно в App Store или Google Play.

Артем Сергеев, директор бизнес-юнита «Новые бизнесы» ООО «Электрорешения», представитель бренда EKF в России: «Мы внедряем в свои устройства поддержку протокола Zigbee, одного из самых популярных стандартов беспроводной связи для умного дома, что обеспечивает совместимость с широким спектром устройств и позволяет строить гибкую и масштабируемую экосистему. Интеграцией EKF Connect Home с «Марусей» мы укрепляем позиции бренда на российском рынке умных устройств, чтобы предлагать пользователям надежные и удобные решения для автоматизации дома».

«Рады сообщить, что совместная работа по интеграции умных устройств EKF и «Маруси» завершена — теперь пользователям будет еще удобнее управлять любимыми девайсами умного дома. Мы непрерывно работаем над расширением списка партнеров для комфортного использования вашего домашнего пространства», – сказал Виктор Колышев, продуктовый руководитель умной колонки в VK.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

Ozon хочет завозить программистов из Индии, чтобы закрыть кадровую дыру

На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд руб.

В России успешно испытана квантовая защита на волоконно-оптических линиях связи

Гайд из 8 шагов: как запустить программу багбаунти

Российские музыканты требуют запретить продажу песен, созданных искусственным интеллектом

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще