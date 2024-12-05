«МегаФон» расширил границы 4G в горной местности Тувы

Около 1,5 тыс. жителей Тувы получили уверенный прием сигнала как дома, так и на улице. «МегаФон» установил дополнительное телеком-оборудование в селе Ишкин, работающее в низком частотном диапазоне. Это позволило расширить территорию покрытия LTE-сети и обеспечить сотовой связью, расположенный в семи километрах населенный пункт Ийме.

Ишкин – небольшое поселение в Сут-Хольском кожууне Тувы, расположенное почти в 4 часах пути на автомобиле из столицы республики – Кызыла. Здесь постоянно проживают около тысячи человек, которые, в основном, занимаются подсобным и сельским хозяйством, а также разведением овец и коз. Социальная инфраструктура в селе представлена школой, детским садом, домом культуры и почтовым отделением.

«Мы всегда стараемся найти оптимальный вариант, чтобы обеспечить качественное покрытие на максимальной территории. В данном случае за счет активации «дальнобойного» диапазона LTE с радиусом действия до 35 км, нам удалось частично «засветить» село Ийме. Ранее там не было нашей связи, а теперь местным жителям доступны голосовые звонки и мобильный интернет 4G. Также в зону улучшения попали прилегающие к Ишкину дороги», – сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

Благодаря модернизации базовой станции абоненты оператора могут получать электронные государственные услуги, в удобное время оплачивать счета, читать новости в интернете и обмениваться файлами, общаться в мессенджерах и социальных сетях, слушать музыку и делать покупки онлайн из любой точки поселения.

Также сельчанам стало комфортнее пользоваться технологией VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и сёрфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили жители Ишкина. Как показывает статистика «МегаФона», 62% звонков они совершают в сетях четвёртого поколения. За год их популярность увеличилась на 16%.

«Для многих сельских жителей мобильная связь является основным каналом получения информации в интернете. С помощью мобильных устройств они общаются с родственниками, решают бытовые и рабочие вопросы, организуют свой досуг. Благодаря совместной работе с «МегаФоном», развитие телеком-инфраструктуры не стоит на месте, и «цифровая карта» республики прирастает новыми точками доступа 4G», – отметил министр цифрового развития Республики Тыва Монгуш Идегел.