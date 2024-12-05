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«МойОфис» запускает тестирование нового инструмента «МойОфис Доска»

«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о запуске тестирования нового инструмента «МойОфис Доска». На данном этапе решение доступно пользователям серверных продуктов «МойОфис Частное Облако 3», «МойОфис Профессиональный 2» и «МойОфис Профессиональный 3». Об этом CNews сообщили представители компании «МойОфис».

«МойОфис Доска» — это интерактивный онлайн-инструмент для работы в командах, который позволяет создавать и редактировать контент в режиме реального времени. Решение предназначено для визуализации и организации идей, данных и структурирования процессов на виртуальной доске. В текущей версии приложения «МойОфис Доска» доступны следующие функции: создание бесконечных досок; управление правами доступа к доске; совместная работа в режиме редактирования; создание и редактирование фигур, линий, текста и фреймов; использование лазерной указки.

«Теперь веб-редакторов «МойОфис» стало больше – пользователи могут изображать нужные им процессы на виртуальной доске. Это удобный инструмент для визуализации проектов, отображения структуры, формирования сценариев. Мы приглашаем наших клиентов протестировать новую функциональность в серверных продуктах и поделиться обратной связью, чтобы помочь нам усовершенствовать новое приложение», – сказала Анна Потапова, и.о. директора по продуктам «МойОфис».

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