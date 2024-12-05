CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС обеспечила связью жителей удаленного села в горнозаводской зоне Челябинской области

МТС сообщает запуске мобильной сети в селе Минка Усть-Катавского городского округа. В результате проведенных работ жители малого населенного пункта получили возможность пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом от МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь еще 250 южноуральцев, проживающих в селе Минка в пригороде Усть-Катава, могут дистанционно получать медицинскую помощь и учиться, пользоваться государственными сервисами без необходимости выезжать в административный центр городского округа, использовать банковские приложения и общаться через интернет, не выходя из дома. Помимо этого, жители получили возможность пользоваться развлекательными цифровыми сервисами. Путешественники смогут просматривать онлайн-карты в дороге, слушать музыку со стриминговых платформ, а также общаться в мессенджерах.

«Мы продолжаем улучшать качество связи в регионе – помимо крупных городов и популярных мест отдыха, строим и модернизируем телеком-инфраструктуру в удаленных населенных пунктах Южного Урала. Ранее в рамках программы устранения цифрового неравенства мы также провели работы и обеспечили нашей голосовой связью и мобильным интернетом более 100 малых населенных пунктов Южного Урала. Уверен, что жители села Минка, где голосовая связь и мобильный интернет LTE от МТС появились впервые, будут с удовольствием пользоваться онлайн-решениями и развлекательными сервисами. Мы продолжим развивать сеть в регионе и улучшать связь в Усть-Катавском городском округе, а также в других районах Челябинской области», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

В 2024 г. МТС обеспечила связью более 50 тыс. жителей малых сел и деревень Челябинской области, в большинстве из которых проживает от 100 до 500 человек. Также компания модернизирована сеть и увеличила скорость LTE-интернета в крупных городах региона – Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Верхнеуральске и других населенных пунктах региона.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

Ozon хочет завозить программистов из Индии, чтобы закрыть кадровую дыру

На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд руб.

В России успешно испытана квантовая защита на волоконно-оптических линиях связи

От гипотезы к действию: как ИИ помогает внедрять инновации в крупных корпорациях

Российские музыканты требуют запретить продажу песен, созданных искусственным интеллектом

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще