МТС подключила к LTE более 50 сел Владимирской области

МТС сообщает о запуске голосовой связи и мобильной сети LTE в 52 населенных пунктах Владимирской области, в которых проживает от 100 до 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС расширили телеком-инфраструктуру сразу в 12 муниципальных районах Владимирской области, среди которых Вязниковский, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Киржачский, Ковровский, Кольчугинский, Меленковский, Муромский, Селивановский, Судогодский, Суздальский и Юрьев-Польский районы. Теперь более 10 тыс. жителей малых и отдаленных населенных пунктов Владимирской области могут дистанционно получать медицинскую помощь и учиться, пользоваться государственными сервисами без необходимости выезжать в районные центры и Владимир, использовать банковские приложения, а также общаться через интернет.

Помимо этого, жители малых сел смогут пользоваться развлекательными цифровыми сервисами. Туристам в районе расширенной зоны покрытия LTE теперь доступны в дороге онлайн-карты, музыка со стриминговых платформ, фильмы онлайн для пассажиров, а также общение в мессенджерах. К тому же вблизи малых сел находятся крупные межрегиональные и региональные трассы, железнодорожные пути, популярные зоны отдыха и туристические объекты, которые также теперь будут на связи.

«Мы продолжаем обеспечивать связью малые населенных пункты и дачные поселки, которые разбросаны по всему региону. Как правило, эти поселения находятся в стороне от крупных административных центров и предприятий. Ранее мы уже запустили новое телеком-оборудование на территории шести районов Владимирской области, через которые проходит участок трассы М-12, соединяющей Москву и Казань», — отметил директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.