«М.Видео-Эльдорадо» запускает новый сервис с функцией получения до 100 тыс. руб. на карту клиента через мобильное приложение

«М.Видео-Эльдорадо» в рамках развития собственного финтех-направления объявляет о запуске новой услуги для клиентов, позволяющей оформить заявку на заем и получить деньги на карту в личном кабинете покупателя в мобильных приложения «М.Видео» и Эльдорадо. Сервис разработан собственной Финтех-платформой «Директ Кредит». Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Оформление услуги занимает несколько минут. В мобильных приложениях «М.Видео» и «Эльдорадо» в разделе «Мои финансы» клиент оставляет заявку на получение денежных средств на карту, указывая свои паспортные данные. Всего можно получить до 100 тыс. руб. со сроком выплаты до 12 месяцев. Процедура одобрения занимает всего до трех минут. Далее в мобильном приложении клиенту необходимо подписать договор по SMS, ввести данные банковской карты и получить необходимую сумму на карту онлайн.

Также предусмотрена подача заявок на получение денежных средств сервиса «Мои финансы» в офлайн магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» через специалистов кредитно-страховых отделов.

Полученные средства клиент может использовать как для оформления покупок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо», так и на любые другие цели. Погашение по займу клиент производит в мобильных приложениях «М.Видео» и «Эльдорадо» без комиссии, оплата производится с банковской карты, привязанной к профилю.

Если у клиента в мобильном приложении доступен лимит средств в сервисе «М.Рассрочка», то он вместо оформления заявки на получение средств на карту может воспользоваться этой услугой для приобретения товаров в «М.Видео-Эльдорадо».

Генеральный директор «Директ Кредит» Олег Гарифуллин: «Мы стремимся предоставить нашим клиентам простые и прозрачные условия покупок и открыть доступ к собственным удобным финансовым инструментам, что особенно актуально в период высоких ставок по банковским кредитам. Формат получения займа на карту клиента дополняет возможности покупок в кредит и рассрочку, которые пользуются большой популярностью среди наших клиентов. Сервис получения займов на карту удобен для небольших покупок, когда в рассрочке нет необходимости, но погашение в формате ежемесячных платежей позволит более рационально планировать семейный бюджет».