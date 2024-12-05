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«Ростелеком» и ЕВРАЗ запустили Private LTE на Качканарском месторождении

«Ростелеком» и ЕВРАЗ запустили закрытую беспроводную высокоскоростную транспортную инфраструктуру с использованием технологии Private LTE (pLTE) и NB-loT на территории Качканарского месторождения в Свердловской области. Восемь базовых станций обеспечивают корпоративную сотовую связь на всей территории карьеров и на железнодорожных путях, а также создают радиопокрытие внутри закрытого периметра. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Private LTE — это выделенная частная сеть предприятия, основанная на стандарте LTE и функционирующая в пределах одной организации. Она изолирована от общедоступных сетей мобильной связи и использует закрытый контур для своей работы. Private LTE предназначена исключительно для решений технических задач и представляет собой стабильную контролируемую цифровую среду для передачи данных. Такая сеть устойчива к помехам, хорошо защищена и обеспечивает высокое качество связи как внутри помещений, так и на открытых площадках. Благодаря этому предприятию доступны безопасная передача данных, а также организация бесперебойного видеомониторинга, видеонаблюдения и дистанционного управления. Стандарт беспроводной связи NB-IoT позволяет вести обмен данными между датчиками и счетчиками в сети. Он использует низкие частоты для доступа к отдаленным местам и позволяет экономить энергию. Кроме того, NB-IoT обеспечивает защиту данных и минимизирует помехи от других операторов.

Иван Пичугин, вице-президент по работе с федеральными корпоративными клиентами «Ростелекома»: «В условиях запроса на активную автоматизацию внедрение передовых цифровых технологий становится ключевой задачей для предприятий добывающего сектора. Беспроводная высокоскоростная сеть private LTE позволяет эффективно цифровизировать производственные процессы и одновременно обеспечивает целостность и безопасность промышленной инфраструктуры. Используя свой опыт запуска таких сетей на труднодоступных месторождениях в Якутии, “Ростелеком” организовал защищенную связь на всей территории Качканарского ГОК. Сеть pLTE гарантирует непрерывность производственных процессов и сервисов заказчика, включая передачу данных с датчиков и оформление путевых листов. Это также откроет новые возможности для роста производительности и дальнейшего развития одного из крупнейших горнорудных предприятий страны».

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома»: «Наша инфраструктура, построенная для комбината, поможет не только повысить эффективность процессов, но и укрепить промышленную безопасность, обеспечив защиту персонала и оборудования. Использование Private LTE гарантирует необходимую скорость передачи внутренней информации в пределах одной организации и предотвращает доступ злоумышленников к данным компании. Уверен, что успешная реализация этого проекта станет основой для внедрения подобных технологий на других предприятиях отрасли, а также будет способствовать дальнейшей цифровизации производства, в том числе благодаря запуску новых решений».

Денис Новоженов, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал»: «Этот проект — логичное продолжение нашего соглашения, которое мы с коллегами из “Ростелекома” подписали на полях “Иннопрома” в этом году. Сегодня акцент на внедрении передовых технологий и максимальном использовании возможностей цифровизации не прихоть, а необходимость. Технология Private LTE и другие сервисы компании позволяют снижать затраты на обслуживание оборудования, сокращать время простоев и ускорять производственные процессы».

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