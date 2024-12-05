«Ростелеком» подключил к интернету магазины «Магнит» в Пермском крае

«Ростелеком» подключил интернет в 28 магазинах АО «Тандер» — холдинга, который владеет торговыми сетями под брендом «Магнит».

Телеком-провайдер помогает российским компаниям найти новые точки роста в среде современных телекоммуникаций. Интернет все глубже проникает в деятельность бизнеса, предоставляя уникальные возможности для развития. Безопасное интернет соединение от «Ростелекома» обеспечило бесперебойную работу касс в торговых залах «Магнита» и рабочих мест сотрудников в офисе. Благодаря этому удалось также подключить видеонаблюдение в магазинах.

Иван Лепихин, начальник отдела информационных технологий пермского филиала АО «Тандер», сказал: «Наша компания очень быстро развивается за счет строительства новых магазинов не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах. Для того чтобы магазин начал свою работу, нам необходимо создать комфортные условия для сотрудников и обеспечить безопасность покупателей. Мы работаем не только в тех помещениях, которые уже были построены и где уже есть сети. В последнее время компания все чаще строит свои собственные здания, где нужно проводить и подключать интернет с нуля. Предложение от компании “Ростелеком” нас утроило тем, что у провайдера есть собственная инфраструктура во всех муниципалитетах Прикамья. Связисты быстро построили оптику и предложили нам выгодные тарифы пользования интернетом».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, сказала: «Каждая компания уникальна и нуждается в собственных цифровых решениях по улучшению своих бизнес-процессов. ИТ-продукты “Ростелекома” могут закрыть любые потребности клиента. Наша разветвленная сеть и опытный персонал позволяют быстро адаптироваться к запросам заказчика, предоставляя надежные услуги и решения в кратчайшие сроки. С нами заказчик получает не только продуктивные цифровые технологии, но и круглосуточное сервисное обслуживание. При этом нам не важно, в какой точке нашей страны находится клиент. Сотрудники “Ростелекома” всегда готовы помочь бизнесу любого формата расти и развиваться».