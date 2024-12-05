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РЦИС и Республика Адыгея заключили соглашение о сотрудничестве

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) займется цифровой трансформацией сферы интеллектуальной собственности в Республике Адыгея вместе с региональными властями. Новые инструменты управления правами на нематериальные активы помогут инновационным и креативным компаниям республики нарастить капитализацию и ввести объекты интеллектуальной собственности в коммерческий оборот. Об этом CNews сообщили представители РЦИС.

Регион системно поддерживает творческие отрасли, опираясь на принципы федеральной Концепции развития креативных индустрий до 2030 года, и блокчейн-инфраструктура РЦИС станет, прежде всего, надежным подспорьем бизнесу, основанному на региональных брендах. Уникальные горные туристические маршруты с дольменами, золотое шитье, адыгейский сыр — республике есть что предложить России и миру.

Важно, чтобы традиции ложились в основу новых продуктов и сильных региональных брендов, а для этого нужен цивилизованный рынок интеллектуальной собственности с возможностью более оперативной реакции, в том числе и в борьбе с пиратством. Примером тому — судебное разбирательство вокруг бренда «Адыгейский сыр». Только в 2018 г. Верховный суд поставил точку в этом вопросе и постановил, что продукт под такой маркой могут производить только адыгейские сыровары. Инфраструктура РЦИС.РФ поможет адыгейским предпринимателям эффективно защищать и монетизировать свои права.

В рамках соглашения может быть создан региональный депозитарий интеллектуальных прав. Подобный реестр не только послужит удобной точкой доступа к экосистеме сервисов на базе РЦИС.РФ, но и позволит выгодно «подсветить» продукцию адыгейскийх производителей, сделать ее более заметной и весомой с точки зрения экономической статистики.

Предпринимательскому сообществу Адыгеи предлагаются также образовательные и просветительские программы, которые РЦИС организует в разных регионах. Организация проводит семинары, вебинары и другие мероприятия, ориентированные на тех, кто каждый день сталкивается в своей работе с интеллектуальными правами. Просветительская деятельность — важнейшее направление работы РЦИС согласно Уставу. Дизайнеры, архитекторы, гастрономы, представители народно-художественных промыслов — все они зарабатывают за счет интеллектуальной собственности, и РЦИС помогает им делать это еще успешнее.

Учебные программы реализуются при участии наиболее авторитетных экспертов в области интеллектуального права и показывают, как нематериальные активы «работают» в каждой конкретной индустрии. Например, архитектору важно знать о своих правах на авторский контроль, живописцу не стоит забывать о праве следования для получения выгоды при коммерческих сделках и праве доступа к своим произведениям в процессе их рыночного использования, а композитору следует грамотно отстаивать особое право на вознаграждение за публичное исполнение его музыки. В каждой творческой отрасли соблюдение интеллектуального права имеет свои нюансы и узкие места. К тому же сегодня креативным предпринимателям нужно понимать, как право функционирует в цифровой среде, где договоры порой заключаются одним кликом.

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