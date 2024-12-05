Цифровая сервисная книжка стала доступна в «Гараже Авто.ру»

У пользователей «Авто.ру» появился инструмент, который позволит автомобилистам сохранять всю историю обслуживания автомобиля в одном месте, — цифровая сервисная книжка. Теперь не нужно хранить в бумажном виде чеки и заказ-наряды, достаточно их сфотографировать, и они будут всегда доступны в мобильном приложении «Авто.ру» в разделе «Гараж». В будущем «Гараж» позволит заранее оценивать траты на обслуживание и пригодится для подтверждения истории машины при продаже. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Содержание личного автомобиля — это повторяющийся цикл расходов, но порой бывает сложно вспомнить или найти, какие именно работы выполнялись и сколько они стоили при прошлом визите на сервис. Постановка автомобиля в «Гараж» уже позволяет отслеживать отзывные кампании от производителя, распределять оплату за услуги сервиса, экономить за счет выгодных предложений от партнеров сервиса и следить за стоимостью автомобиля на рынке. Пользователи «Авто.ру» получили новый инструмент, который позволяет систематизировать и хранить сведения о расходах, исключив тем самым вероятность безвозвратной утери заказ-наряда.

Неважно, в каком количестве сервисных станций побывала машина. Цифровые копии будут аккуратно и систематизированно сложены внутри цифровой сервисной книжки в разделе «Гараж». Для этого достаточно сфотографировать документ, и он будет автоматически распознан и преобразован в электронный формат. Оцифровка документов, которые могут значительно отличаться по формату и содержанию, осуществляется исследовательской группой «Яндекса» с применением технологии компьютерного зрения. А для ускорения дальнейшего масштабирования проекта, которое позволит сократить время обработки, команда Yandex Crowd поможет обучить MI-модель распознавать не только заказ-наряды, но и другие документы, с которыми регулярно сталкиваются автолюбители.

Цифровая сервисная книжка «Авто.ру» дает удобный и простой способ следить за расходами на обслуживание и перечнем проведенных работ. Их своевременное выполнение позволяет продлить срок службы автомобиля, а также способствует более точной оценке состояния и высокой стоимости.