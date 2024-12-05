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«Яндекс» встроил в «Алису» свою самую мощную языковую модель

«Яндекс» обновил опцию «Алиса Про», предоставив пользователям доступ к своей самой новой и мощной языковой модели — YandexGPT 4 Pro. Пользователи уже могут опробовать её в чате с «Алисой», а на умных устройствах «Яндекса» обновление станет доступно в ближайшее время. «Алиса» с опцией «Про» — первый массовый продукт компании, использующий YandexGPT 4 Pro.

Чтобы оценить качество ответов «Алисы» с YandexGPT 4 Pro, «Яндекс» регулярно сравнивает их с ответами виртуального ассистента на основе предыдущей языковой модели. Результаты показали, что новая версия выигрывает в 58% случаев. Её ответы содержат на 55% больше полезной информации, и в целом теперь «Алиса» на 33% лучше решает задачу пользователя.

Генерация текстов является одним из самых востребованных умений «Алисы». «Алиса» на новой языковой модели показывает улучшение в ответах на любые вопросы о мире, в решении креативных задач и написании текстов на любые темы: при ответах на запросы о мире (например, о музыке, науке или технике) «Алиса» на YandexGPT 4 Pro выигрывает в 57% случаев; в креативных задачах написания текстов, таких как создание рекламных слоганов или генерация структуры и тезисов дипломного проекта, модель показывает лучшие результаты в 58% случаев.

Опцией «Алиса Про» пользуются уже более 1,6 млн пользователей.

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