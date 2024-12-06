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«МегаФон» разогнал интернет в Пензенской области

В столице Пензенской области, а также пригородном селе Засечном абоненты теперь на 50% быстрее загружают онлайн‑ресурсы в смартфонах и планшетах. «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в местах с высокой цифровой активностью пользователей.

В Пензе инженеры провели работы в Первомайском районе, где расположены важные социальные объекты — больницы и образовательные учреждения. Запуск базовых станций позволил увеличить емкость сети на 50%. Теперь горожанам доступна максимальная скорость передачи данных свыше 100 Мбит/с, что сопоставимо со скачиванием 60 документов размером 1,5 МБ с «Госуслуг» всего за восемь секунд.

В густонаселенном Засечном специалисты оператора развернули слой LTE, работающий в средне- и высокочастотном диапазоне, для обеспечения оптимального проникновения сигнала в зданиях и максимальной скорости мобильного интернета до 150 Мбит/с. Жители современных высоток уже оценили комфорт — дата-трафик в ноябре вырос на 9% по сравнению с октябрем.

Изменение качества связи почувствовали не только местные. Через село проходит участок дороги, ведущей из аэропорта имени В. Г. Белинского в центр столицы, а значит туристы, прилетающие в область, смогут комфортно выходить в Сеть и делиться новостями с близкими.

«Чтобы каждый клиент без ограничений общался с родными и оперативно получал дополнительные услуги через мобильный интернет, независимо от местоположения, за 11 месяцев этого года наши специалисты модернизировали и построили свыше 150 объектов инфраструктуры как в крупных городах, так и в сельской местности. При выборе территорий мы ориентируемся на собственные аналитические данные, которые помогают определить загруженные локации», — сказал Сергей Гречко, директор «МегаФона» в Пензенской области.

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