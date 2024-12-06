МТС: количество бронирований в Архызе во время межсезонья выросло на 198%

МТС совместно с Минэкономразвития России проанализировала, где россияне бронировали отели в период межсезонья. Самым быстрорастущим направлением, по данным сервиса МТС Travel, стал Архыз – за год число заказов увеличилось в три раза (+198%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

С середины сентября по конец ноября 2024 г. количество бронирований отелей в целом по России выросло на треть. Наибольший прирост бронирований — в три раза — осенью 2024 г. продемонстрировал поселок Архыз, расположенный в горах Карачаево-Черкесии, где останавливается значительная часть путешественников, посещающих одноименный всесезонный курорт. Также Архыз посещают туристы, путешествующие по другим курортам Северного Кавказа, в числе которых «Домбай» и Кавказские Минеральные Воды.

В тройку быстрорастущих направлений для осенних поездок в межсезонье также вошли курорт «Шерегеш» в Кузбассе и Зеленоградск в Калининградской области — количество бронирований там за год увеличилось более чем в два раза. Зеленоградск пользуется спросом у путешественников круглый год, а «Шерегеш» одним из первых в стране среди горнолыжных курортов открывает сезон катания — в середине ноября. Кроме того, для осенних поездок туристы выбирали популярные направления бархатного сезона — курорты Краснодарского края, Сочи и Геленджик. Число бронирований отелей в этих городах увеличилось более чем в два раза год к году.

«Мы видим значительный рост числа туристических поездок в межсезонье, причем хорошие показатели фиксировались на протяжении всех трех осенних месяцев. В межсезонье путешественников прежде всего привлекает большее число предложений и большая доступность туруслуг. При этом крупные курорты делают ставку на круглогодичную работу и проводят много событийных мероприятий. Растет и география поездок. Туристы выбирают не только традиционно популярные Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург, но и курорты Северного Кавказа, Калининградскую область и Сибирь», — сказал директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Георгий Груша.

Кратное увеличение турпотока в ряде туристических локаций может быть связано с растущим трендом на короткие поездки, в том числе на выходные. Так, по данным МТС Тravel, средняя продолжительность осенних поездок составила два дня.

«Рост популярности отдыха в Карачаево-Черкесии набирает обороты, что обуславливает стремительное развитие инфраструктуры республиканских курортов и местные красоты. Специально для гостей Карачаево-Черкесии мы запустили приветственный онлайн-путеводитель, который встречает туристов сразу при въезде в республику и помогает выбрать для себя наиболее подходящие маршруты, а также рассказывает про знаковые места и блюда национальной кухни», — отметил директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.

Топ направлений по приросту бронирований туристического жилья в межсезонье: Архыз +198% (в три раза); Шерегеш +140% (в 2,4 раза); Зеленоградск +119% (в 2,2 раза); Геленджик +118% (в 2,2 раза); Ростов Великий +110% (в 2,1 раза); Большой Сочи +72% (в 1,7 раза); Кисловодск +64% (в 1,6 раза); Ярославль, Кострома, Псков +63% (в 1,6 раза).