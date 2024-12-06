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МТС запускает в широкую эксплуатацию сервис безопасного цифрового пространства для детей Membrana Kids

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что Центр инноваций Future Crew запустил в широкую эксплуатацию сервис безопасного цифрового пространства для детей Membrana Kids. Решение прошло тестирование и теперь доступно абонентам МТС во всех регионах присутствия цифровой экосистемы. Благодаря технологиям искусственного интеллекта Membrana Kids проактивно фильтрует вредный контент, а также помогает родителям оставаться в курсе интересов детей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервис Membrana Kids способен защищать детей от вредного контента в реальном времени. Встроенный в решение ИИ анализирует каждый сайт, на который зашел ребенок, определяет, содержит ли он неприемлемую или потенциально опасную информацию, а затем при необходимости блокирует к нему доступ. Каждый проанализированный ИИ сайт получает одну из категорий доступа («безопасный», «опасный» или «вечно запрещенный»), а затем попадает в базу данных Future Crew. Такой подход ускоряет последующий анализ контента в сети и делает Membrana Kids еще эффективнее, позволяя бороться даже с зеркалами вредоносных сайтов. За анализ и категоризацию сайтов отвечает разработанная специалистами Future Crew ML-модель.

Помимо этого, встроенные в Membrana Kids фильтры помогут родителям при начале работы с сервисом определить наиболее безопасные и продуктивные сценарии изучения ребенком контента в интернете в зависимости от его возраста.

«Чтобы понять, какой контент будет приемлемым и интересным для детей в зависимости от их возраста, мы обратились к психологам одной крупной московской сети медицинских клиник. После ряда встреч с ними мы определили возрастные ступени, по границе которых мы делим контент на доступный и недоступный. Если ребенку до 5 лет, то доступ на сайты с мультфильмами будет открыт, а на сайты маркетплейсов — закрыт, а если от 12 до 14 лет — открыто будет и первое, и второе. Так мы аккуратно, буквально шаг за шагом, открываем интернет для детей, не запрещая для них все подряд», — сказал руководитель продукта Membrana Kids Арсений Эпов.

У родителей, подключивших детей к Membrana Kids, также есть возможность посмотреть топ сайтов, на которые ребёнок заходит каждую неделю. Это поможет родителям быть в курсе интересов и переживаний детей. Помимо этого, Membrana Kids также содержит ряд функций, обеспечивающих защиту детей от различных угроз и вне сети. Так, например, функция «Умная фильтрация» анализирует на устройство ребенка вызовы, проверяет номера телефонов по базе спама и мошенников и, если звонок подозрительный, блокирует его. Функция «доверенный список» позволяет родителям определить перечень номеров телефонов, от которых ребенок может принимать входящие вызовы: например, номера бабушки, мамы и брата. Остальные входящие будут заблокированы.

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