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«Авито Авто»: предложение на автомобили с пробегом дороже 1,5 млн рублей за год выросло более чем на треть

Эксперты «Авито Авто» проанализировали динамику спроса, предложения и цен на автомобили с пробегом стоимостью от 1,5 млн руб. в ноябре 2024 г. Оказалось, что за год предложение таких авто выросло на 36,5%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным платформы, спрос на авто с пробегом дороже 1,5 млн руб. увеличился на 2,4% год к году. Средняя цена в ноябре 2024 г. составила 2,5 млн руб.

Лидером по спросу среди марок в сегменте автомобилей с пробегом дороже 1,5 млн руб. стал бренд Toyota: его доля составила 16,3%. На втором месте – Mercedes-Benz с 11,5%, а на третьем – BMW с 10,8%. Также в пятерку вошли Kia и Hyundai, чьи доли составили 8,4% и 6,3% соответственно. По количеству объявлений лидирует Toyota с долей 12% от предложения автомобилей в данном сегменте, за ней следуют BMW (9,4%) и Mercedes-Benz (8,8%).

На первом месте по спросу среди моделей оказалась Toyota Camry, на долю которой пришлось 6,8% от запросов. На втором месте – Toyota Land Cruiser, получивший 2,7%. Третью строку занял Mercedes-Benz E-класс с 2,5%. На четвертой позиции – BMW 5 серии с 2,3%. Замыкает топ-5 лидеров Toyota RAV4, доля которого составила 2,0%.

По количеству объявлений лидирует Toyota Camry: она получила долю в 3,3% от предложения. На втором месте – Toyota RAV4 (1,9%), на третьем – BMW 5 серия (1,8%), на четвертом – Kia Sportage (1,7%), а Mercedes-Benz E-класс и Toyota Land Cruiser Prado делят пятое место (по 1,6%).

«На рынке автомобилей с пробегом дороже 1,5 млн руб. наиболее востребованы Toyota, Mercedes-Benz и BMW. В ноябре доля этих брендов в общей структуре спроса составила почти 40%. Такое распределение показывает, что покупатели отдают предпочтение проверенным временем брендам от культовых производителей. Высокий спрос на ряд моделей сегмента требует от покупателей внимательности при выборе надежного продавца и условий сделки. Именно поэтому на «Авито Авто» есть раздел «Селект». В нем можно найти автомобиль только от проверенных дилеров, бесплатно ознакомиться с отчетом «Автотеки» и получить сопровождение персонального менеджера от момента выбора до завершения сделки», – сказал Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито».

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