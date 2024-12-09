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Банк «Русский Стандарт»: интерес к онлайн-валютообмену в ноябре 2024 года вырос

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности валютообмена россиян в минувшем ноябре. В онлайн-конвертациях долларов и евро лидировали продажи.

Традиционно наличный валютообмен лидирует по числу и сумме конвертаций. Ноябрь не стал исключением. При этом доля онлайна в минувшем месяце выросла относительно октября как по количеству, так и по сумме операций. Согласно статистике банка, в ноябре 91% всех операций с иностранной валютой совершалось в отделениях, оставшиеся 9% – в онлайне. А в октябре 94% конвертаций приходилось на офлайн и лишь 6% – на онлайн.

По сумме операций также лидировал наличный валютообмен. При этом его доля снизилась относительно октября. Так, соотношение в пользу офлайна в ноябре составило 89% против 11% у онлайна. В октябре на наличные конвертации приходился 91%, а 9% – на безналичный валютообмен.

Как показала статистика банка «Русский Стандарт», в ноябре россияне обменивали доллары в 3 раза чаще, чем евро.

При этом наличные доллары, судя по статистике конвертаций, продавали и покупали с одинаковой активностью. А евро в ноябре на 41% чаще продавали, чем покупали.

В онлайне лидировали продажи. По данным банка, доллары в ноябре на 43% чаще продавали, чем покупали. А евро в онлайне продавали на 27% чаще, чем покупали.

Общий средний чек одной валютообменной операции с долларами в ноябре составил $541, а с евро – 524.

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