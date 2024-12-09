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Физический почтовый сервер по цене облачного решения

Компания Inoventica Services (ООО «Гарант-Парк-Интернет») первой на рынке предложила услугу по развертыванию корпоративного почтового сервиса, отвечающего всем требованиям российского законодательства и входящего в реестр ПО России, с возможностью его размещения в дата-центре заказчика как на собственных ресурсах, так и на арендуемом у провайдера сервере. Об этом CNews сообщили представители Inoventica Services.

Услуга «Корпоративный почтовый сервер», предоставляется на базе российского программного продукта RuPost, включенного в реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (№ 14647).

Программное обеспечение RuPost, обладая всеми преимуществами мирового лидера почтового программного обеспечения Microsoft Exchange Server, отвечает потребностям рынка и возросшему спросу на отечественные операционные системы, офисные пакеты, антивирусные программы и системы виртуализации в преддверии вступления в силу Указа Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166.

В соответствии с данным Указом с первого января 2025 г. предприятиям-заказчикам, функционирующим в ряде отраслей промышленности запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им объектах критической информационной инфраструктуры.

Тарифная линейка услуги «Корпоративный почтовый сервер» от Inoventica Services включает три тарифных плана: CloudMail за 138 руб. в месяц, BusinessMail за 138 руб. в месяц и EnterpriseMail за 125 руб. в месяц. Указанная стоимость рассчитана на одного пользователя, объем почтового ящика 10 ГБ с возможностью расширения. Резервное копирование 3,5 руб./ ГБ. Резервный канал 1 Мбит/сек, в т. ч. с возможностью его организации по технологии VSAT.

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