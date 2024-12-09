Как путешествовали пользователи «Яндекс Путешествий» в этом году: 6369 городов и 4 миллиона часов в полете

За этот год пользователи «Яндекс Путешествий» посетили 6,37 тыс. городов, провели более четырех млн часов в полете и бронировали отели и апартаменты в 20 часовых поясах. Кстати, чаще всего бронирования совершали по средам. В вечном вопросе «море или горы» в этом году победило морское побережье. Почти 27 тыс. путешественников побывали в Заполярье. При этом среди городов самой популярной для поездок стала Москва. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Путешествий».

Пользователи могут посмотреть персональные итоги года в мобильном приложении. Там указано, сколько городов они посетили, сколько раз бронировали билеты, отели и апартаменты. Всеми этими достижениями можно поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы увидеть персональные итоги, нужно обновить приложение на iOS или Android до последней версии.

А еще «Яндекс Путешествия» узнали, как прошел год у путешественников по всей России. Большинство опрошенных (64%) за год совершили от одной до трех туристических поездок. При этом 95% россиян хотели бы путешествовать чаще.

Среди наиболее популярных направлений оказались Москва и Московская область (31%), Краснодарский край (31%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (26%), Республика Татарстан (10%) и Республика Алтай (7%). 15% опрошенных предпочитали короткие поездки внутри своего региона (не больше трех дней).

Среди зарубежных направлений четверть респондентов посетили страны ближнего зарубежья, по 15% путешествовали по Европе и Азии, 6% были в Африке, а 4% — в Австралии.

В основном люди путешествовали, чтобы отдохнуть (64%), увидеть природные и культурные достопримечательности (59 и 54% соответственно) и попробовать местную кухню (30%). Для четверти опрошенных было важно встретиться со своими знакомыми, а 23% предпочитали активный отдых.

Почти половина туристов (45%) совершали спонтанные поездки, в то время как остальные (55%) старались планировать отдых заранее.

Чаще всего путешественники проводили в поездке от одной до двух недель (53% респондентов). Четверть отправлялись на отдых на несколько дней, а каждый десятый (11%) — только на выходные.

Самые популярные виды транспорта для путешествий — поезд (31%), автомобиль (30%) и самолет (29%). Автобусные поездки выбирал примерно каждый десятый опрошенный (8,5%).

Большинство туристов (73%) остались довольны поездками, из них 13% отметили, что отдых прошел даже лучше, чем они ожидали.

В опросе «Яндекс Путешествий» участвовали 1,2 тыс. граждан России старше 18 лет. Опрос проводился в ноябре 2024 г. во всех федеральных округах России.