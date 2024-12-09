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«МегаФон»: ставропольцы увеличили трафик на российских видеосервисах

К началу зимы 2024 г. максимальную динамику в регионе показывает Rutube. За год потребление контента здесь выросло более чем в шесть раз. К такому выводу пришли аналитики «МегаФона» на основе обезличенного трафика на профильные интернет-ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Заметный рост демонстрируют отечественные площадки. Среди лидеров и «VK Видео». На просмотр историй, сюжетов и шоу в российской социальной сети в октябре и ноябре 2024 г. абоненты в регионе потратили на 43% больше трафика, чем годом ранее. Для сравнения, видеоролики в «Одноклассниках» за тот же период стали смотреть на 18% реже.

Ощутимый объем цифрового трафика сейчас приходится на мессенджеры. К примеру, объем интернет-данных Telegram год к году увеличился в два раза, в том числе за счет пересылки различного видео. Однако стоит отметить, что это один из самых любимых мессенджеров жителей региона, показатели других площадок ниже.

Востребованность онлайн-кинотеатров суммарно выросла на 57%. В тройку наиболее популярных в Ставропольском крае входят «Кинопоиск», Okko и «Иви». Также в топ‑5 — Premier и Start.

«Чтобы наши абоненты могли в любом месте пользоваться любимыми онлайн‑сервисами, мы каждый день работаем над развитием собственной сети. Так, жители Ставрополя, Минеральных Вод, сел и поселков Труновского и Буденновского округов недавно получили новые скорости мобильного интернета, максимально она достигает 130 Мбит/с. При таких показателях можно переслать в мессенджерах около пяти роликов за три секунды», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

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